Se revela la estructura accionarial de SpaceX: Alphabet, principal inversor externo

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Se revela la estructura accionarial de SpaceX: Alphabet, principal inversor externo

Según la información oficial presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), se ha revelado la composición de los principales accionistas externos de SpaceX, la empresa espacial propiedad de Elon Musk. Según informó ixbt.com, Alphabet, la empresa matriz de Google, se ha convertido en el mayor inversor externo de este gigante aeroespacial, con una participación valorada en miles de millones de dólares. Sobre ello, Ixbt.com informa .

Según las cifras de los documentos, Alphabet posee aproximadamente 551,2 millones de acciones de SpaceX, lo que representa cerca del 3,9 % del capital total. Teniendo en cuenta que el valor actual de la empresa se estima en unos 1,95 billones de dólares, la participación de la matriz de Google en este paquete asciende a aproximadamente 77,2 mil millones de dólares.

Los otros grandes inversores de SpaceX

Otras grandes instituciones financieras también poseen participaciones significativas en el capital de SpaceX, que ha logrado importantes avances en la exploración espacial y el desarrollo de las comunicaciones por satélite. En particular, la empresa de inversión Fidelity es el segundo mayor inversor externo, con 302 millones de acciones, equivalentes al 2,2 %. El valor actual de esta participación ronda los 42,4 mil millones de dólares.

El fondo de capital riesgo Gigafund completa el trío de mayores inversores. El fondo posee 171,8 millones de acciones, aproximadamente el 1,2 % del capital de la empresa. El valor de mercado de esta participación se estima en unos 24 mil millones de dólares. Estas grandes inversiones demuestran claramente el enorme potencial de la industria espacial privada.

El papel y el control de Elon Musk en la empresa

A pesar de que los inversores externos han aportado miles de millones de dólares, el control total de SpaceX sigue en manos de su fundador y director ejecutivo, Elon Musk. Posee cerca del 42 % del capital. Al mismo tiempo, casi el 80 % de las acciones con derecho a voto pertenecen a Elon Musk, lo que le permite tomar por sí solo cualquier decisión importante sobre la estrategia y la gestión de la empresa.

Cabe recordar que Alphabet es un gigante mundial que controla el buscador Google, el sistema operativo Android, YouTube y otros grandes servicios tecnológicos. Aun así, su participación en SpaceX es casi 20 veces menor que la participación personal de Elon Musk. No obstante, esta inversión estratégica de Alphabet es un claro ejemplo de la estrecha integración entre los sectores tecnológico y espacial.

SpaceXAlphabetGoogleElon MuskInversión
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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