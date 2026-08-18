Se espera que Rafael Leão deje el AC Milan

Ya parece casi seguro que el delantero portugués Rafael Leão continuará su carrera lejos del AC Milan. El futbolista había reconocido abiertamente que quería vivir una nueva experiencia durante el mercado de verano, y se espera que ambas partes separen sus caminos antes del inicio de la temporada 2026-2027. Esta salida podría convertirse en uno de los traspasos más sonados del fútbol europeo, ya que varios clubes importantes están interesados en el jugador. Sobre el tema, Goal.com informa .

Según GOAL.com, los representantes del jugador y la directiva del club se reunirán próximamente para tomar una decisión definitiva. Aunque el AC Milan exigía inicialmente 60 millones de euros por su líder y dorsal 10, ahora ha reducido el precio a 45 millones de euros. El club planea cerrar el traspaso mediante una venta directa o una cesión con obligación de compra.

El interés de los clubes turcos e ingleses

El Galatasaray turco continúa seriamente en la pelea por Leão. El club de Estambul está dispuesto a ofrecerle un salario neto anual de entre 10 y 12 millones de euros, además de un contrato por cinco años. Sin embargo, la oferta actual del Galatasaray, de 35 millones de euros, está por debajo de las exigencias del AC Milan. Aun así, la directiva turca pretende cerrar las negociaciones antes del comienzo de la próxima semana.

A pesar de ello, la principal prioridad del jugador sigue siendo la Premier League inglesa. Según La Gazzetta dello Sport, la Roma también se puso en contacto con Leão en Italia, pero esta opción fue descartada por el elevado precio del traspaso y porque el jugador no quiere fichar por otro equipo de la Serie A.

Las opciones de Chelsea y Arabia Saudí

Leão contempla la posibilidad de fichar por el Chelsea para ocupar el lugar de su compañero de selección Pedro Neto. Los agentes trabajan actualmente en el traspaso del futbolista al club inglés. Cabe recordar que Pedro Neto también interesa al Manchester City y al club saudí Al-Hilal.

Si las opciones de la Premier League no se concretan, los clubes de Arabia Saudí seguirán siendo firmes candidatos. Aunque esta alternativa ocupa de momento un segundo plano, resulta muy atractiva desde el punto de vista económico. En los próximos días se aclarará por completo cuál será el nuevo destino de Rafael Leão.