Momias humanas reales se venden peligrosamente por Internet

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Momias humanas reales se venden peligrosamente por Internet

En tiendas en línea y sitios de subastas se han encontrado momias humanas reales a la venta. En algunos casos, fueron enviadas por correo ordinario. Sin embargo, los expertos advierten que este comercio podría entrañar riesgos biológicos y químicos. Así lo informó Naked Science .

Especialistas de universidades del Reino Unido, Lituania, Italia y Australia, en los campos de la salud pública, la biología, la anatomía y la química, estudiaron anuncios publicados en redes sociales, tiendas en línea y sitios de subastas. Analizaron anuncios correspondientes al periodo 2015-2025 que mostraban 122 restos humanos y 6 restos animales .

Algunas momias puestas a la venta presentaban signos de infección por hongos . Sin embargo, los vendedores no advirtieron a los compradores sobre las normas de seguridad.

Según los expertos, el proceso de desecación propio de la momificación no significa que todos los procesos biológicos se hayan detenido por completo. Los microorganismos que hayan sobrevivido pueden reactivarse durante el transporte o el almacenamiento en condiciones inadecuadas. Las esporas de hongos pueden dispersarse por el aire y representar un peligro para quienes manipulan la momia.

Momias manipuladas sin equipo de protección

El cuerpo momificado y el esqueleto de una persona yacen sobre una tela blanca.

Los investigadores determinaron que, en 22 casos, personas tocaron restos de momias humanas sin guantes ni mascarilla. Estos equipos de protección son necesarios no solo para protegerse de los microorganismos, sino también de las sustancias químicas utilizadas durante el embalsamamiento.

En distintas épocas de la historia, para conservar los cuerpos pudieron utilizarse sustancias tóxicas como el arsénico, el mercurio y el plomo . También se emplearon sustancias como el betún, el aceite de cedro, el natrón y resinas vegetales. Algunos compuestos pueden afectar la piel y las vías respiratorias.

Los científicos subrayan que los resultados de este estudio no pueden aplicarse por completo al mercado mundial de restos de momias. No obstante, las investigaciones muestran que la venta y el transporte de momias humanas por Internet pueden entrañar ciertos riesgos .

Anteriormente, se habían encontrado bacterias modernas y antiguas en una momia de 5.300 añosidentificada en 1991 en los Alpes de Ötztal.

Reino UnidoLituaniaItaliaAustraliaNaked Science
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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