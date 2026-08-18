Chelsea aumenta drásticamente el precio del traspaso de Pedro Neto

El Chelsea londinense ha aumentado drásticamente el valor de traspaso de su extremo Pedro Neto, fijándolo en unos 100 millones de libras esterlinas. Según Goal.com y el Daily Mail, el club saudí Al-Hilal está muy interesado en el futbolista e incluso habría alcanzado un acuerdo sobre las condiciones de su contrato personal. Goal.com informa .

El internacional portugués de 26 años llegó a Stamford Bridge en 2024 procedente del Wolverhampton por 54 millones de libras esterlinas. La situación en torno al jugador se ha vuelto muy tensa durante las últimas semanas del mercado, y la directiva londinense casi ha duplicado su precio teniendo en cuenta las últimas tendencias del mercado.

Las nuevas tendencias del mercado de fichajes

Los dirigentes del club explican el aumento por otros grandes traspasos realizados en Europa, especialmente la operación de 120 millones de libras que el Real Madrid pagó por Yan Diomande, así como el enorme valor del delantero del PSG Bradley Barcola, por quien está interesado el Liverpool. Estos cambios en el mercado permitieron al Chelsea imponer sus condiciones.

Aunque los grandes clubes de la Premier League llevan tiempo planeando fichar al futbolista, Al-Hilal ha sido la parte más activa en las negociaciones. El club de Riad habría alcanzado un acuerdo contractual con el extremo portugués y lo habría convencido para trasladarse a Oriente Medio.

Un duro golpe para los gigantes europeos

Sin embargo, los 60 millones de euros, unos 51 millones de libras, que se espera que ofrezca Al-Hilal están muy por debajo de la enorme cantidad fijada por el Chelsea. Incluso si el club decide vender al jugador, encontrar un sustituto adecuado será complicado debido al poco tiempo restante antes del cierre del mercado.

Esta situación ha afectado seriamente a los planes del Manchester City y el Arsenal. El entrenador del Manchester City, Enzo Maresca, quería incorporar a su antiguo pupilo para reforzar el ataque del equipo. Mikel Arteta también planeaba fortalecer sus bandas, pero debido a las elevadas exigencias del Chelsea, el Arsenal está centrando su atención principalmente en reforzar la defensa.

El poder financiero de la Saudi Pro League ha vuelto a cambiar los planes de fichajes de los principales clubes europeos. Se espera que el futuro de Pedro Neto se aclare en los próximos días, mientras sus agentes aún no han emitido un comunicado oficial sobre un posible traslado a Oriente Medio.