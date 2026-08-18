Chelsea aumenta drásticamente el precio del traspaso de Pedro Neto

·4·Deportes
Chelsea aumenta drásticamente el precio del traspaso de Pedro Neto

El Chelsea londinense ha aumentado drásticamente el valor de traspaso de su extremo Pedro Neto, fijándolo en unos 100 millones de libras esterlinas. Según Goal.com y el Daily Mail, el club saudí Al-Hilal está muy interesado en el futbolista e incluso habría alcanzado un acuerdo sobre las condiciones de su contrato personal. Goal.com informa .

El internacional portugués de 26 años llegó a Stamford Bridge en 2024 procedente del Wolverhampton por 54 millones de libras esterlinas. La situación en torno al jugador se ha vuelto muy tensa durante las últimas semanas del mercado, y la directiva londinense casi ha duplicado su precio teniendo en cuenta las últimas tendencias del mercado.

Las nuevas tendencias del mercado de fichajes

Los dirigentes del club explican el aumento por otros grandes traspasos realizados en Europa, especialmente la operación de 120 millones de libras que el Real Madrid pagó por Yan Diomande, así como el enorme valor del delantero del PSG Bradley Barcola, por quien está interesado el Liverpool. Estos cambios en el mercado permitieron al Chelsea imponer sus condiciones.

Aunque los grandes clubes de la Premier League llevan tiempo planeando fichar al futbolista, Al-Hilal ha sido la parte más activa en las negociaciones. El club de Riad habría alcanzado un acuerdo contractual con el extremo portugués y lo habría convencido para trasladarse a Oriente Medio.

Un duro golpe para los gigantes europeos

Sin embargo, los 60 millones de euros, unos 51 millones de libras, que se espera que ofrezca Al-Hilal están muy por debajo de la enorme cantidad fijada por el Chelsea. Incluso si el club decide vender al jugador, encontrar un sustituto adecuado será complicado debido al poco tiempo restante antes del cierre del mercado.

Esta situación ha afectado seriamente a los planes del Manchester City y el Arsenal. El entrenador del Manchester City, Enzo Maresca, quería incorporar a su antiguo pupilo para reforzar el ataque del equipo. Mikel Arteta también planeaba fortalecer sus bandas, pero debido a las elevadas exigencias del Chelsea, el Arsenal está centrando su atención principalmente en reforzar la defensa.

El poder financiero de la Saudi Pro League ha vuelto a cambiar los planes de fichajes de los principales clubes europeos. Se espera que el futuro de Pedro Neto se aclare en los próximos días, mientras sus agentes aún no han emitido un comunicado oficial sobre un posible traslado a Oriente Medio.

Pedro NetoChelseaAl-HilalManchester CityArsenal
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Liverpool ficha a dos jóvenes talentos del club parisinoLiverpool ficha a dos jóvenes talentos del club parisinoHoy, 11:37Manchester United deja claro que no venderá a Bruno FernandesManchester United deja claro que no venderá a Bruno FernandesHoy, 11:31Quvonchbek Ismoilov conquista el oro en el Campeonato MundialQuvonchbek Ismoilov conquista el oro en el Campeonato MundialHoy, 07:57El FC Barcelona incorpora al joven talento Jesse BisiuEl FC Barcelona incorpora al joven talento Jesse BisiuHoy, 04:16Lo que se sabe de Jesse Bisiu, autor de un brillante debut con el FC BarcelonaLo que se sabe de Jesse Bisiu, autor de un brillante debut con el FC BarcelonaHoy, 03:54Temporada de MLS: Nashville SC golea a Inter MiamiTemporada de MLS: Nashville SC golea a Inter MiamiHoy, 03:53
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Momento sincero: Abduqodir Husanov envió un mensaje en video a una leyenda de Kazajistán
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Una apuesta de 12 días convertida en campeonato: Murodov hace historia (video)
Cristiano Ronaldo ha fijado la fecha de su retirada de la selección de Portugal
Cristiano Ronaldo ha fijado la fecha de su retirada de la selección de Portugal
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
Después de Abdukodir Khusanov, el Lens apunta a otra estrella uzbeka
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?
La FIFA revela las impresionantes estadísticas de Abduqodir Husanov
La FIFA revela las impresionantes estadísticas de Abduqodir Husanov