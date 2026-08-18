Todas las unidades del Honor Robot Phone se agotaron nada más comenzar las ventas

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Todas las unidades del Honor Robot Phone se agotaron nada más comenzar las ventas

El innovador modelo Honor Robot Phone, lanzado en el mercado chino, fue comprado por los clientes a una velocidad récord. Según ixbt.com, el primer lote del dispositivo se agotó por completo en las tiendas online nada más salir a la venta, y la demanda superó ampliamente la oferta. Ixbt.com lo informa .

El fabricante había fijado en 10 000 yuanes el precio inicial de este singular dispositivo. Como señaló anteriormente Li Szyan, responsable de Honor, el principal objetivo de crear este smartphone era atraer la atención hacia la marca y demostrar sus avanzadas capacidades tecnológicas.

Por este motivo, la empresa decidió no aumentar artificialmente el precio. Según el directivo, teniendo en cuenta todos los gastos y las inversiones realizadas, mantenerlo en 10 000 yuanes suponía una tarea extremadamente complicada para la compañía.

Capacidades técnicas y características principales

El nuevo buque insignia cuenta con una pantalla LTPO plana de alta calidad de 6,3 pulgadas, con una resolución de 2640 × 1216 píxeles. El smartphone funciona con un procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 de alto rendimiento.

Para garantizar su autonomía, el dispositivo incorpora una batería con una capacidad de 7060 mA•ch. También admite carga rápida por cable de 120 W, lo que permite recuperar por completo la carga de la batería en poco tiempo.

Un diseño de cámara único

La principal característica distintiva del Honor Robot Phone es su sistema mecánico de cámara con estabilizador cardán, fabricado con una aleación de titanio de grado aeroespacial. Según Honor, este sistema es un 65 % más compacto que los diseños tradicionales similares.

Un motor especial puede girar la cámara a una velocidad de hasta 360 grados por segundo. Como resultado, la cámara puede cambiar rápidamente de posición, seguir automáticamente objetos en movimiento y realizar maniobras dinámicas complejas.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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