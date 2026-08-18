Google trasladará por completo la producción de sus smartphones fuera de China

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Google trasladará por completo la producción de sus smartphones fuera de China

En un contexto de grandes cambios en el mundo de la tecnología, Google ha anunciado su intención de trasladar por completo el ensamblaje de todos sus modelos de smartphones a otros países. Según el medio ixbt.com, la empresa ha informado a sus proveedores de su plan para trasladar todas sus capacidades de producción fuera de China de aquí a 2027. Sobre este tema, Ixbt.com informa .

En los últimos años, Google ha ampliado rápidamente sus capacidades en Vietnam y la India con el objetivo de reducir su dependencia de la cadena de producción china. Sin embargo, una parte considerable de los productos de la empresa todavía se ensambla en China.

Éxitos en Vietnam y nuevos pasos

Según fuentes conocedoras de la situación, este año Google ha completado con éxito en Vietnam la investigación y el desarrollo, las pruebas y la producción en serie de sus smartphones Pixel de gama alta. Esto reforzó aún más la decisión de la dirección de retirar por completo de China todas las líneas de productos Pixel para 2027.

Cabe destacar que Google se convertirá en la segunda gran marca mundial en dar este paso. Antes, Samsung había sido el primer gigante en trasladar por completo la producción de sus smartphones fuera de China.

Factores del mercado y ventajas logísticas

Según una fuente cercana a la empresa, a diferencia de Apple, Google no vende sus smartphones Pixel en el mercado chino. Por ello, la compañía no afronta ninguna presión comercial que le obligue a mantener la producción en ese país.

Al mismo tiempo, las operaciones en Vietnam avanzan con suficiente fluidez. Samsung ya había creado en ese país un ecosistema completo de suministro de smartphones, y Google puede aprovechar ahora plenamente esta infraestructura existente.

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Abror Shuhratov
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