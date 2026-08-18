Ataque armado contra una estrella de TikTok: una bloguera de 28 años asesinada a tiros en Pakistán

En Pakistán, Shamsu Bibi, una usuaria de TikTok de 28 años, murió como consecuencia de un ataque armado. El hecho ocurrió en Rawalpindi, donde su hermana de 15 años también resultó herida.

Según la policía, el incidente ocurrió el 14 de agosto, cuando Shamsu Bibi viajaba en automóvil con su hermana y su hermano.

De repente se produjo un ataque armado y los agresores huyeron del lugar.

Shamsu Bibi murió en el tiroteo, mientras que su hermana de 15 años resultó herida.

Por el momento, no se han dado detalles precisos sobre el motivo del ataque ni sobre quién lo perpetró.

Las fuerzas del orden investigan para identificar a los atacantes y esclarecer las causas del hecho.

¿La actividad de Shamsu Bibi en TikTok estaba relacionada con el ataque o hubo otro motivo? Se espera que las conclusiones de la investigación aclaren esta cuestión.