Cambios en la directiva del Chelsea: Todd Boehly podría vender su participación

La estructura directiva del Chelsea podría afrontar los mayores cambios desde la época de Roman Abramovich. Según Financial Times, Todd Boehly y Mark Walter negocian la venta de sus participaciones a Clearlake Capital, el principal accionista. Si el acuerdo se concreta, podría terminar la asociación que provocó gastos sin precedentes y numerosos cambios de entrenador en Stamford Bridge. Goal.com informa de ello.

Cabe recordar que el consorcio BlueCo compró el club londinense en 2022 por 2.500 millones de libras esterlinas. Sin embargo, según las condiciones del nuevo acuerdo, el valor del club se estima en más de 5.000 millones de libras. Actualmente, Clearlake Capital mantiene el control principal con una participación del 61,5 %, mientras que el 38,5 % restante se divide a partes iguales entre Todd Boehly, Mark Walter y el multimillonario suizo Hansjörg Wyss.

Tensiones en la directiva y el asunto del estadio

Este posible paso llega después de varios años en los que el Chelsea no ha conquistado ni la Premier League ni la Champions League, pese a las enormes inversiones financieras. Desde mayo de 2022, el club ha gastado casi 1.500 millones de libras en fichajes, pero sus resultados han sido irregulares y los entrenadores se han sucedido con frecuencia. Fuentes internas del club califican de profesionales las relaciones entre Behdad Eghbali, cofundador de Clearlake, y Boehly, aunque las negociaciones sobre una posible compra no se han detenido durante los dos últimos años.

Uno de los principales desacuerdos entre las partes está relacionado con la incapacidad de alcanzar un consenso sobre los planes para construir un nuevo estadio. Los aficionados también han expresado su descontento con el complejo modelo de propiedad, el precio de las entradas y el sistema multiclub aplicado por BlueCo. En medio de la incertidumbre en la directiva, el equipo se prepara para iniciar una nueva etapa.

Un giro radical en la política de fichajes

Durante el mercado de verano, bajo la dirección de Xabi Alonso, que asumió el mando del equipo, el Chelsea gastó más de 300 millones de libras en nuevos jugadores y obtuvo 143 millones con la venta de futbolistas. El técnico español, que llegó tras el breve paso de Liam Rosenior, destacó que una plantilla de alto nivel no debe depender únicamente del talento.

Según Goal.com, para aplicar este enfoque, el club incorporó a jugadores experimentados: Jordan Henderson, de 36 años, y Danny Welbeck, de 35. Esta decisión refleja un cambio radical en la política de fichajes de un club que en las últimas temporadas había gastado cientos de millones únicamente en jugadores jóvenes e inexpertos.