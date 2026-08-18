Liverpool ficha a dos jóvenes talentos del club parisino

El Liverpool, uno de los líderes de la Premier League, ha dado un golpe de efecto en el mercado de verano al alcanzar un acuerdo sobre las condiciones del contrato de Ibrahim Mbaye, extremo del Paris Saint-Germain. Fabrice Hawkins, periodista de RMC Sport, difundió la información. La operación es una pieza clave del plan del entrenador Andoni Iraola para rejuvenecer y dotar de mayor velocidad a la línea ofensiva del equipo. Goal.com informa de ello.

Según RMC Sport, el internacional senegalés de 18 años ha aceptado un contrato de cinco años con el Liverpool. El club ya había incorporado a Víctor Muñoz procedente de Osasuna. Aunque también lo pretendían grandes clubes alemanes, como el Borussia Dortmund, el joven talento quiere jugar en el campeonato inglés.

La pasada temporada, el joven futbolista disputó 29 partidos bajo las órdenes de Luis Enrique y marcó tres goles. Sin embargo, tenía dificultades para consolidarse como titular en el Paris Saint-Germain debido a la competencia de jugadores experimentados como Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia. Aun así, su potencial llamó la atención del club inglés.

Una oferta millonaria por Bradley Barcola

Además del fichaje de Mbaye, el Liverpool también ha intensificado seriamente sus esfuerzos para hacerse con el otro extremo destacado del club parisino, Bradley Barcola. Los Reds han enviado al Paris Saint-Germain una oferta nueva y mejorada de 135 millones de euros por el internacional francés de 23 años. La directiva está decidida a incorporar a un jugador al que lleva mucho tiempo siguiendo.

Después de fichar el año pasado a Alexander Isak por la cifra récord de 125 millones de libras, el Liverpool estaba actuando con mayor cautela en el aspecto financiero. Sin embargo, la entrada del fundador de Amazon, Jeff Bezos, en el capital del club ha ampliado las posibilidades económicas de Anfield y permite al equipo actuar de forma más activa y agresiva en el mercado de fichajes. Ahora el club espera la respuesta definitiva del presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi.

La reacción del entrenador y los planes del conjunto parisino

El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, responde de forma breve en las ruedas de prensa a las preguntas sobre el futuro de sus futbolistas y ha señalado que no hablará del tema hasta que se cierre el mercado. Ninguno de los dos jugadores, Mbaye y Barcola, entró en la convocatoria para el partido contra el Lens, aunque ambos permanecieron en el banquillo en el encuentro de la Supercopa de la UEFA frente al Aston Villa.

El club parisino parece haberse preparado ya para una posible salida de estos futbolistas. El conjunto francés ha comenzado a construir su plantilla del futuro con los fichajes de Ferran Torres, procedente del Barcelona, y Mika Godts, procedente del Ajax. El Liverpool está cerca de cerrar uno de los traspasos más sonados del mercado.