Virgil van Dijk habla sobre los nuevos defensas del Liverpool

El capitán del Liverpool, Virgil van Dijk, valoró muy positivamente el debut de Jérémy Jacquet y Ronald Araújo, incorporados en el mercado de verano, en el amistoso contra el Como. Los Reds ganaron con autoridad por 2-0 y reaccionaron tras sus tropiezos en la pretemporada. Goal.com informa de ello.

Según la información difundida por ESPN, cada uno de los nuevos jugadores disputó una parte del encuentro. Jacquet, que estuvo mucho tiempo de baja por una luxación de hombro sufrida en febrero, acaparó todas las miradas al marcar el segundo gol del equipo en su debut con el Liverpool.

Los nuevos defensas y su debut

Ronald Araújo, cedido por el Barcelona al club inglés hasta el final de la temporada, sustituyó al defensa francés tras el descanso. Estas actuaciones positivas brindan al entrenador Andoni Iraola una oportunidad importante para reforzar la línea defensiva antes de la nueva temporada de la Premier League.

Aun así, el experimentado defensa Virgil van Dijk subrayó que se necesitan tiempo y paciencia para formar una pareja fiable en el centro de la defensa. El neerlandés destacó la importancia de ganar experiencia juntos en los partidos oficiales.

El entendimiento sobre el terreno de juego y los planes de futuro

Según van Dijk, el inglés de Jérémy es algo mejor que el de Ronald, pero todos los futbolistas profesionales se entienden bien sobre el terreno de juego. Los jugadores evalúan las situaciones y perciben de la misma manera los principios defensivos, aunque necesitarán algo de tiempo para reforzar su comunicación.

Aunque Jacquet abandonó el campo ligeramente cansado, se explicó que es algo natural tras disputar los primeros 45 minutos después de una larga ausencia. Ahora el equipo se centra en completar su recuperación y prepara una difícil visita al Newcastle en la primera jornada de la Premier League.

Cabe recordar que la victoria sobre el Como fue el primer triunfo del Liverpool después de sus decepcionantes partidos contra el Leeds United y el Mónaco. El entrenador Iraola había reconocido que el equipo aún tenía dificultades para mantener su condición física durante los 90 minutos, mientras que van Dijk señaló una notable mejora en su intensidad táctica.