Koeman sobre las críticas en Países Bajos: «No me importa»

Tras la salida prematura de la selección de Países Bajos de la Copa del Mundo 2026, el entrenador Ronald Koeman reaccionó tajantemente ante la ola de duras críticas que recibe.

Los representantes de la «Oranje» se vieron obligados a despedirse del mundial en octavos de final tras una dramática eliminación frente a Marruecos.

Resultado del último partido de Países Bajos en la Copa del Mundo 2026 :

Fase del torneo Enfrentamiento Tiempo reglamentario y prórroga Tanda de penaltis Resultado final Copa del Mundo 2026. Octavos de final Países Bajos — Marruecos 1:1 3:4 Marruecos pasa a la siguiente ronda

«Jugamos con 5 defensas, como decían los aficionados...»

Al hablar sobre las decisiones tácticas y la presión pública, Koeman dejó claro que la opinión de los medios y expertos no es su prioridad :

«Toda Holanda decía que debíamos jugar con 5 defensas. Salimos exactamente con 5 defensas, y aun así criticaron. Lo digo una vez más: no me importan las críticas. Por supuesto, podríamos haber jugado mejor. En algunas situaciones, el equipo retrocedió demasiado. No lo hicimos mal en defensa, pero fuimos flojos presionando al rival. En partidos así, no se pueden dar tantas facilidades frente a la propia portería. Pero el partido ya terminó, ahora no tiene sentido hablar de ello», dijo Koeman.

Principales causas del fracaso

Aunque el entrenador rechazó la opinión pública, reconoció los problemas en su juego. Según él, los siguientes factores causaron la derrota de Países Bajos :

Juego excesivamente defensivo : El equipo retrocedió demasiado hacia su propia portería durante el encuentro, cediendo la iniciativa a Marruecos.

Presión pasiva : Aunque la línea defensiva no funcionó mal, se dejaron demasiados espacios libres en el campo para que los jugadores rivales se movieran con el balón.

Tanda de penaltis : Tras el 1:1 en el tiempo reglamentario y la prórroga, los neerlandeses no resistieron en el «juego de nervios» de los penaltis (3:4).

Esta derrota y la posterior rueda de prensa fueron uno de los momentos más difíciles en la carrera de Ronald Koeman. Los aficionados, por su parte, mantienen que la alineación y la táctica del equipo deberían haber sido más ofensivas.