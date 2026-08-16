Tras el terremoto: Colombia pidió a Trump suspender los aranceles

Colombia, que atraviesa uno de los terremotos más fuertes del último siglo, pide ayuda a la comunidad internacional y a sus aliados. El presidente del país Abelardo de la Esprielya mantuvo una conversación con el líder estadounidense Donald Trump y le pidió suspender temporalmente los aranceles aplicados a los productos colombianos durante el periodo de gestión de las consecuencias de la catástrofe.

El jefe de Estado colombiano lo anunció en su página oficial de la red «X» (antes Twitter).

«Hay que aliviar la situación de nuestros empresarios»

Según De la Esprielya, suspender los aranceles aplicados a los productos que ingresan al mercado estadounidense es vital para la economía nacional afectada por el desastre natural:

Objetivo: Aliviar, aunque sea ligeramente, la situación de los empresarios y productores colombianos que atraviesan días difíciles tras el terremoto;

Detalles de la conversación: El presidente de Colombia señaló que mantuvo una conversación telefónica de 10 minutos con Donald Trump y que el líder estadounidense expresó personalmente sus condolencias por la tragedia;

La cuestión arancelaria: A finales de julio, Washington había elevado del 10 % al 12,5 % los aranceles aplicados a numerosos productos colombianos.

El segundo desastre más grave del último siglo: víctimas y destrucción

El terremoto de magnitud 7,4 que se produjo el 10 de agosto en el oeste de Colombia causó enormes daños:

Víctimas y desaparecidos: Según la Agencia Nacional Colombiana para la Gestión del Riesgo de Desastres, el balance del sábado por la mañana indicaba que el número de fallecidos había llegado a 294 personas , mientras que 320 personas seguían dadas por desaparecidas;

Heridos y afectados: El terremoto, cuyo epicentro se ubicó en la zona de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, dejó 3.935 heridos , mientras que el número total de personas afectadas por el desastre superó las 115.000 ;

Infraestructura habitacional: Como consecuencia del movimiento telúrico, 14.000 viviendas quedaron completamente destruidas y otras 81.506 casas sufrieron daños graves; las localidades aisladas y de difícil acceso fueron especialmente afectadas.

Actualmente continúan en el país las labores de búsqueda, rescate y reconstrucción, mientras el Gobierno intenta obtener facilidades comerciales internacionales para mitigar el impacto económico.

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