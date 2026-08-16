Tras el terremoto: Colombia pidió a Trump suspender los aranceles

·10·Mundo
Tras el terremoto: Colombia pidió a Trump suspender los aranceles

Colombia, que atraviesa uno de los terremotos más fuertes del último siglo, pide ayuda a la comunidad internacional y a sus aliados. El presidente del país Abelardo de la Esprielya mantuvo una conversación con el líder estadounidense Donald Trump y le pidió suspender temporalmente los aranceles aplicados a los productos colombianos durante el periodo de gestión de las consecuencias de la catástrofe.

El jefe de Estado colombiano lo anunció en su página oficial de la red «X» (antes Twitter).

«Hay que aliviar la situación de nuestros empresarios»

Según De la Esprielya, suspender los aranceles aplicados a los productos que ingresan al mercado estadounidense es vital para la economía nacional afectada por el desastre natural:

  • Objetivo: Aliviar, aunque sea ligeramente, la situación de los empresarios y productores colombianos que atraviesan días difíciles tras el terremoto;

  • Detalles de la conversación: El presidente de Colombia señaló que mantuvo una conversación telefónica de 10 minutos con Donald Trump y que el líder estadounidense expresó personalmente sus condolencias por la tragedia;

  • La cuestión arancelaria: A finales de julio, Washington había elevado del 10 % al 12,5 % los aranceles aplicados a numerosos productos colombianos.

El segundo desastre más grave del último siglo: víctimas y destrucción

El terremoto de magnitud 7,4 que se produjo el 10 de agosto en el oeste de Colombia causó enormes daños:

  • Víctimas y desaparecidos: Según la Agencia Nacional Colombiana para la Gestión del Riesgo de Desastres, el balance del sábado por la mañana indicaba que el número de fallecidos había llegado a 294 personas , mientras que 320 personas seguían dadas por desaparecidas;

  • Heridos y afectados: El terremoto, cuyo epicentro se ubicó en la zona de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, dejó 3.935 heridos , mientras que el número total de personas afectadas por el desastre superó las 115.000 ;

  • Infraestructura habitacional: Como consecuencia del movimiento telúrico, 14.000 viviendas quedaron completamente destruidas y otras 81.506 casas sufrieron daños graves; las localidades aisladas y de difícil acceso fueron especialmente afectadas.

Actualmente continúan en el país las labores de búsqueda, rescate y reconstrucción, mientras el Gobierno intenta obtener facilidades comerciales internacionales para mitigar el impacto económico.

Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con tus conocidos a través de Telegram u otras redes sociales.

ColombiaDonald TrumpAbelardo de la EspriellaEE. UU.
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

¿Levantará Estados Unidos el bloqueo? Irán anuncia una nueva ruta marítima en el estrecho¿Levantará Estados Unidos el bloqueo? Irán anuncia una nueva ruta marítima en el estrechoHoy, 12:56Tragedia espantosa: un ferry vuelca en Zimbabue y deja 72 muertosTragedia espantosa: un ferry vuelca en Zimbabue y deja 72 muertosHoy, 12:52Hallan 60 gatos en un barco abandonado en Estados UnidosHallan 60 gatos en un barco abandonado en Estados UnidosHoy, 10:52Descubren una sustancia misteriosa en un hueso de dinosaurio de 66 millones de añosDescubren una sustancia misteriosa en un hueso de dinosaurio de 66 millones de añosHoy, 10:47Muere una mujer en Corea del Sur tras colocarse 11 implantesMuere una mujer en Corea del Sur tras colocarse 11 implantesHoy, 00:33En Estados Unidos, un adolescente de 17 años usó ChatGPT antes de matar a su madre y a su hermanoEn Estados Unidos, un adolescente de 17 años usó ChatGPT antes de matar a su madre y a su hermanoAyer, 23:53
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena