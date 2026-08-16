Las dos leyendas de la escuela de Abdulmanap: los récords de Khabib e Islam

La escuela creada por Abdulmanap Nurmagomedov aportó a la historia de la UFC no a uno, sino a dos grandes campeones . Khabib Nurmagomedov abandonó el octágono sin conocer la derrota, mientras que Islam Makhachev no solo continuó el legado de su mentor, sino que también logró superarlo en algunas estadísticas.

Una sola cifra basta para comparar: Islam suma 7 victorias en combates por el título, frente a las 4 de Khabib .

Dos campeones de la misma escuela

El camino de Khabib e Islam no se cruzó por casualidad.

Ambos crecieron en la escuela de lucha de Daguestán formada por Abdulmanap Nurmagomedov. La disciplina estricta, el grappling de alto nivel, la preparación física y la capacidad de no apartarse del plan bajo presión se convirtieron después en las principales armas de ambos luchadores en la UFC.

Por eso, tras el retiro de Khabib, la atención de muchos se centró en Islam.

La pregunta era sencilla:

¿podría alcanzar la cima que Khabib había dejado?

Hoy, esa pregunta empieza a quedar desfasada. El debate es otro: ¿hasta qué punto superará Islam al discípulo más famoso de su mentor en algunas estadísticas?

Khabib: una carrera terminada invicto

El legado de Khabib Nurmagomedov está ligado, ante todo, a su récord profesional perfecto.

Terminó su carrera invicto y dominó durante mucho tiempo la división de peso ligero de la UFC.

Durante su reinado como campeón, sus combates contra rivales de primer nivel como Conor McGregor, Dustin Poirier y Justin Gaethje acapararon la atención del mundo de las MMA.

La gran fortaleza de Khabib era que sus rivales casi siempre sabían cómo iba a pelear, pero aun así era muy difícil detenerlo.

Islam todavía no se detiene

Islam Makhachev recibió una misión diferente.

En la era posterior a Khabib, debía asumir la presión del campeonato y convertir su propio nombre en una leyenda.

Makhachev derrotó a rivales peligrosos y de estilos variados en combates por el título, manteniendo su racha de victorias. Después dio un paso hacia un objetivo aún mayor: alcanzar la cima y proclamarse campeón en una segunda categoría de peso.

Así, otro representante de la escuela de Abdulmanap logró un resultado histórico en la UFC al destacar en dos divisiones.

Sus cifras: 7 y 4

Una infografía muy difundida compara de forma sencilla los resultados de ambos luchadores en combates por el título.

Islam Makhachev — 7 victorias.

Khabib Nurmagomedov — 4 victorias.

Esta cifra muestra el gran camino recorrido por Islam como campeón.

Sin embargo, hay un aspecto importante en esta comparación: Khabib terminó su carrera relativamente pronto. Si hubiera permanecido algunos años más en el octágono, el número de sus combates por el título también podría haber aumentado considerablemente.

Por eso, valorar estas dos carreras solo con cifras no ofrece una imagen completa.

La ventaja de Islam: un reinado más largo

La historia de Khabib es la de una carrera perfectamente culminada.

La de Islam todavía se está escribiendo.

Este puede ser el mayor punto de diferencia entre ambos.

Khabib se retiró con un récord de 29-0 y logró algo que muy pocos deportistas consiguen: detenerse en la cima.

Islam continúa persiguiendo nuevos récords. Tanto el número de sus combates por el título como su racha global de victorias siguen creciendo.

Quizá esta fue la mayor victoria de Abdulmanap

Cuando se habla de Khabib e Islam, los cinturones, los récords y los grandes combates ocupan el primer plano.

Pero detrás de su historia hay otro nombre: Abdulmanap Nurmagomedov.

No formó a un solo campeón.

Creó un sistema y una escuela que permitieron que, después de la marcha del primer gran campeón, otro deportista de primer nivel ocupara su lugar.

Cuando Khabib dejó el octágono, la historia de esta escuela no terminó.

Al contrario, Islam la llevó a una nueva etapa.

¿Khabib o Islam? ¿Quién es más grande?

Por ahora, es difícil responder a esta pregunta con una sola cifra.

Khabib tiene una carrera invicta de 29-0, una enorme influencia y combates históricos.

Islam cuenta con más combates por el título, una larga racha de victorias y el logro de alcanzar la cima en dos categorías de peso.

Sin embargo, en lugar de enfrentarlos, también se puede considerar que son dos épocas de una misma gran escuela deportiva.

El primer polluelo salido del nido de Abdulmanap se marchó volando invicto. El segundo sigue batiendo sus alas, y por ahora nadie sabe dónde está su límite.

¿Crees que, al final de su carrera, Islam Makhachev podrá dejar un legado aún mayor que el de Khabib Nurmagomedov? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con tus conocidos por Telegram u otras redes sociales.