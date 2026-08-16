Tragedia espantosa: un ferry vuelca en Zimbabue y deja 72 muertos

·6·Mundo
Tragedia espantosa: un ferry vuelca en Zimbabue y deja 72 muertos

Una importante tragedia marítima ocurrió en Zimbabue, en África. Al menos 72 personas perdieron la vida tras el naufragio de un ferry de pasajeros en el lago Kariba, uno de los mayores cuerpos de agua del país.

La cadena de televisión estatal local ZBC informó del hecho basándose en un comunicado oficial de la policía.

Más de 100 pasajeros y una tragedia en el agua

Según la policía, en el momento del accidente el barco podría haber transportado a más personas de las permitidas:

  • Situación a bordo: Más de 100 pasajeros se encontraban a bordo del ferry cuando ocurrió la tragedia;

  • Vuelco repentino: El ferry que navegaba por el lago perdió repentinamente el equilibrio y volcó por completo;

  • Número de víctimas: Según los últimos datos oficiales, el número de personas sacadas del agua cuyo fallecimiento ha sido confirmado llegó a 72 .

Operaciones de búsqueda, rescate e identificación

Los servicios locales de rescate y las unidades policiales trabajan actualmente en situación de emergencia en la zona del desastre.

Las autoridades continúan recuperando los cuerpos del agua y trabajando para identificar a las víctimas. Se ha iniciado una investigación para esclarecer las causas del vuelco del barco.

Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con tus conocidos en Telegram u otras redes sociales.

ZimbabueKaribaZBCTelegram
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

¿Levantará Estados Unidos el bloqueo? Irán anuncia una nueva ruta marítima en el estrecho¿Levantará Estados Unidos el bloqueo? Irán anuncia una nueva ruta marítima en el estrechoHoy, 12:56Tras el terremoto: Colombia pidió a Trump suspender los arancelesTras el terremoto: Colombia pidió a Trump suspender los arancelesHoy, 12:50Hallan 60 gatos en un barco abandonado en Estados UnidosHallan 60 gatos en un barco abandonado en Estados UnidosHoy, 10:52Descubren una sustancia misteriosa en un hueso de dinosaurio de 66 millones de añosDescubren una sustancia misteriosa en un hueso de dinosaurio de 66 millones de añosHoy, 10:47Muere una mujer en Corea del Sur tras colocarse 11 implantesMuere una mujer en Corea del Sur tras colocarse 11 implantesHoy, 00:33En Estados Unidos, un adolescente de 17 años usó ChatGPT antes de matar a su madre y a su hermanoEn Estados Unidos, un adolescente de 17 años usó ChatGPT antes de matar a su madre y a su hermanoAyer, 23:53
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena