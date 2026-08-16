Tragedia espantosa: un ferry vuelca en Zimbabue y deja 72 muertos

Una importante tragedia marítima ocurrió en Zimbabue, en África. Al menos 72 personas perdieron la vida tras el naufragio de un ferry de pasajeros en el lago Kariba, uno de los mayores cuerpos de agua del país.

La cadena de televisión estatal local ZBC informó del hecho basándose en un comunicado oficial de la policía.

Más de 100 pasajeros y una tragedia en el agua

Según la policía, en el momento del accidente el barco podría haber transportado a más personas de las permitidas:

Situación a bordo: Más de 100 pasajeros se encontraban a bordo del ferry cuando ocurrió la tragedia;

Vuelco repentino: El ferry que navegaba por el lago perdió repentinamente el equilibrio y volcó por completo;

Número de víctimas: Según los últimos datos oficiales, el número de personas sacadas del agua cuyo fallecimiento ha sido confirmado llegó a 72 .

Operaciones de búsqueda, rescate e identificación

Los servicios locales de rescate y las unidades policiales trabajan actualmente en situación de emergencia en la zona del desastre.

Las autoridades continúan recuperando los cuerpos del agua y trabajando para identificar a las víctimas. Se ha iniciado una investigación para esclarecer las causas del vuelco del barco.

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