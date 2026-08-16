Ruben Amorim asegura que aún siente cariño por su antiguo equipo, el Manchester United

En un amistoso intenso y lleno de goles disputado en Wrocław, Polonia, el AC Milan derrotó con autoridad al Manchester United por 4-2. Según Goal.com, este partido fue el primer enfrentamiento de Ruben Amorim contra su antiguo equipo desde que dejó su cargo en el club inglés en enero. A pesar de ello, el técnico portugués destacó que la victoria no tuvo como objetivo vengarse y que todavía siente cariño por el Manchester United. Goal.com informa de que

El encuentro estuvo marcado por una gran intensidad. Los ingleses se adelantaron en el marcador: el defensa Harry Maguire remató de cabeza un saque de esquina y envió el balón al fondo de la portería del Milan. Sin embargo, el gigante italiano reaccionó rápidamente y Samuel Chukwueze igualó el marcador. Ambos equipos compitieron de igual a igual en la primera parte, mientras que algunos errores defensivos dieron motivos de reflexión a los dos entrenadores.

La intensidad y el festival de goles de la segunda parte

Con el inicio de la segunda parte, la lucha sobre el terreno de juego se intensificó aún más. En el minuto 51, Patrick Dorgu volvió a adelantar al Manchester United, aunque la ventaja duró poco. Solo seis minutos después, Alphadjo Cisse volvió a poner las tablas. En el tramo final, el AC Milan mostró una gran eficacia ofensiva y terminó celebrando una victoria por 4-2 gracias a los goles de Gonçalo Ramos y Ruben Loftus-Cheek.

En una entrevista concedida a Sky Sport Italia, Ruben Amorim afirmó rotundamente que el partido no había sido un medio para vengarse de su antiguo equipo. Según sus palabras, su etapa en el Manchester United fue complicada desde el punto de vista estadístico —solo logró 15 victorias en 47 partidos, con un porcentaje de triunfos del 31,9 % en la liga—, pero el entrenador no guarda rencor por el pasado.

«Para mí fue un partido normal», declaró Ruben Amorim. «Desde que firmé por el AC Milan, no siento ningún tipo de sentimiento negativo hacia el Manchester United. Estoy orgulloso de haber trabajado allí y todavía quiero a este club. Ahora estoy donde quiero estar y soy muy feliz. Solo quiero seguir teniendo éxito aquí». También añadió que el encuentro era una etapa importante de la preparación de pretemporada y que el principal objetivo era ofrecer un buen espectáculo a los aficionados.

Los problemas defensivos y los planes de futuro

Aunque el juego ofensivo y el resultado final fueron positivos, el cuerpo técnico del AC Milan está preocupado por las carencias de la línea defensiva. Amorim reconoció que su equipo concedió demasiado espacio al rival, especialmente al comienzo del partido y de la segunda parte. En su opinión, el equipo está encajando goles con demasiada facilidad, tanto contra el Celtic como en este encuentro, y debe corregir esos errores antes del inicio de los partidos oficiales.

A pesar de ello, el entrenador se mostró satisfecho con la evolución general del equipo. Señaló que la victoria aportará confianza al grupo y será una base importante antes del comienzo de la Serie A. Mientras el AC Milan continúa con su preparación de pretemporada, Ruben Amorim avanza con determinación junto a su nuevo equipo.