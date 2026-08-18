Se casó de nuevo: ¿quién es la esposa de Roberto Carlos y cuándo tuvo lugar la boda?

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Se casó de nuevo: ¿quién es la esposa de Roberto Carlos y cuándo tuvo lugar la boda?

Leyenda del fútbol mundial, exestrella de la selección brasileña y del Real Madrid Roberto Carlosha vuelto a estar en el centro de la atención pública y de las redes sociales por su vida privada. Las fotos que muestran al famoso exfutbolista casándose con Suhayla At Tohiry una reconocida agente de fútbol de origen marroquí que trabaja en España, han generado un amplio debate.

Desde el 17 de agosto, las imágenes de la pareja con atuendos de boda volvieron a circular en las redes sociales, y muchos aficionados llegaron a la conclusión de que la ceremonia se había celebrado el día anterior. Sin embargo, la realidad fue algo diferente.

«La boda no fue ayer»: los detalles de Sky News Arabia

Fuentes internacionales aclararon el origen de las fotografías difundidas y la fecha de la ceremonia:

  • Primeras informaciones: Sky News Arabia informó que los primeros datos sobre la ceremonia oficial de matrimonio de Roberto Carlos y Suhayla At Tohiry se publicaron ya en enero de este año;

  • Una ceremonia privada: Las fotos de la boda que ahora vuelven a hacerse populares en las redes sociales fueron tomadas en julio, durante una ceremonia privada celebrada en un círculo reducido y con la presencia de familiares.

Una nueva unión en el mundo del fútbol

La elección de Roberto Carlos no está desvinculada del mundo del fútbol:

  • Suhayla At Tohiry es una experimentada agente de fútbol que ocupa un lugar destacado en el mercado futbolístico español y gestiona varios traspasos y procesos legales;

  • Incluso después de retirarse, el campeón del mundo Carlos sigue participando activamente en proyectos internacionales de fútbol y en su diplomacia.

Así, las fotos de la boda presentadas en las redes sociales como si fueran recientes resultaron ser imágenes de una celebración privada de una sólida unión familiar, celebrada varios meses antes.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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