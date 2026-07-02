Zlatko Dalic señala el aspecto más peligroso de Portugal

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Zlatko Dalic señala el aspecto más peligroso de Portugal

El seleccionador de la selección croata, Zlatko Dalic, elogió a su rival antes del decisivo encuentro contra Portugal en los octavos de final del Mundial 2026.

El técnico calificó a Portugal como una de las selecciones más fuertes del mundo, destacando que Cristiano Ronaldo puede cambiar el destino del partido en cualquier momento.

« Uno de los equipos más fuertes del mundo »

Zlatko Dalic reconoció especialmente la calidad de la plantilla portuguesa y el nivel general del equipo.

« Es una de las mejores selecciones nacionales del mundo », afirmó el entrenador croata.

En su opinión, los portugueses no solo cuentan con jugadores fuertes, sino también con un cuerpo técnico que trabaja a un nivel muy alto.

Elogios a la gestión de Martinez

Dalic también alabó la labor del seleccionador de Portugal, Roberto Martinez.

« Tienen un entrenador magnífico que está haciendo un trabajo fantástico. Lo demostró antes en Bélgica y ahora también en Portugal », señaló.

El especialista croata destacó que Martinez ha logrado implantar sus ideas en el equipo, convirtiendo a Portugal en un rival peligroso.

Ronaldo puede marcar en cualquier momento

Al hablar del ataque de Portugal, Dalic se detuvo específicamente en Cristiano Ronaldo.

« Tienen a Cristiano Ronaldo, que puede marcar un gol en cualquier minuto », dijo el entrenador.

Los defensores croatas deberán controlar atentamente cada movimiento del delantero portugués durante todo el encuentro.

¿Cuál es la principal fuerza de Portugal?

Para Dalic, el punto más fuerte de Portugal es la alta habilidad técnica de sus jugadores y el control del balón.

«Son muy fuertes en ese aspecto, crean muchas situaciones peligrosas y siempre intentan controlar el juego », afirmó.

Por esta razón, la lucha en el centro del campo y no permitir que el rival se mueva con libertad es de vital importancia para Croacia.

El ganador pasará a cuartos de final

Las selecciones de Portugal y Croacia se enfrentarán en los octavos de final del Mundial 2026.

El partido se disputará el 3 de julio. El equipo ganador obtendrá el pase a los cuartos de final de la Copa del Mundo.

Se espera que el duelo entre el Portugal liderado por Ronaldo y una experimentada Croacia sea uno de los enfrentamientos más intensos del torneo.

Zlatko DalicCristiano RonaldoCroaciaPortugalRoberto Martínez
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Shuhrat Razzakov
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