Thibaut Courtois revela el «secreto principal» de la remontada de Bélgica

El portero de la selección belga, Thibaut Courtois, compartió sus impresiones tras el dramático encuentro contra Senegal en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

A pesar de ir perdiendo 0-2, Bélgica logró empatar en los últimos minutos y se llevó la victoria por 3-2 en la prórroga.

«No perdimos la confianza en nosotros mismos»

Courtois admitió que el partido contra Senegal fue muy duro para el equipo.

«Fue un partido muy difícil. Íbamos perdiendo 0-2 durante el encuentro, pero no perdimos la confianza en nosotros mismos», afirmó el guardameta.

Según él, los jugadores creyeron que era posible salvar el partido incluso en la situación más complicada.

Un gol lo cambió todo

Bélgica seguía perdiendo por dos goles poco antes de finalizar el tiempo reglamentario.

Sin embargo, tras el primer gol de descuento, el juego del equipo cambió por completo. Los belgas intensificaron la presión y lograron empatar el marcador.

«En el fútbol, un solo gol puede cambiar totalmente el destino de un encuentro. Esta vez, todo se resolvió a nuestro favor», dijo Courtois.

Victoria conseguida en la prórroga

Tras finalizar el tiempo reglamentario 2-2, los equipos continuaron la lucha en el tiempo extra.

Bélgica anotó el gol decisivo para lograr una victoria sufrida por 3-2 y asegurar su pase a la siguiente ronda.

«Estoy orgulloso de mi equipo»

Courtois destacó especialmente el carácter y la fortaleza mostrados por los jugadores.

«Estoy orgulloso de mi equipo», declaró el portero de la selección belga.

Esta remontada demostró las posibilidades de Bélgica en el torneo y que no se rinden ni en las situaciones más difíciles.

Próximo rival: Estados Unidos

Bajo la dirección de Rudi Garcia, Bélgica se enfrentará en los octavos de final del Mundial 2026 a uno de los anfitriones, la selección de Estados Unidos.

Tras la dramática victoria ante Senegal, un nuevo y serio desafío espera a los belgas.