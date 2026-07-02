Wisk Aero, propiedad de Boeing, demandada por problemas de seguridad

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Wisk Aero, propiedad de Boeing, demandada por problemas de seguridad

Wisk Aero, la startup propiedad del gigante de la aviación Boeing, se encuentra en el centro de un grave conflicto. Briahna O’Neill, exgerente de software de la empresa, ha presentado una demanda alegando que fue despedida por expresar preocupaciones sobre la seguridad de los taxis voladores autónomos. Este caso plantea serias dudas sobre el cumplimiento de los estándares de seguridad de los vehículos eléctricos voladores, considerados el futuro del transporte aéreo. Así lo informa Techcrunch.com la noticia .

Según la demanda presentada ante el tribunal superior de Santa Clara, Briahna O’Neill elaboró dos informes especiales dentro de la empresa. Ella afirma que los ingenieros de Wisk Aero redujeron deliberadamente el volumen de las pruebas de software exigidas por la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE. UU. para cumplir con los vuelos de prueba programados para 2025. Esto podría afectar la fiabilidad técnica de los dispositivos destinados al transporte de pasajeros.

Conflicto entre plazos y seguridad

Según O’Neill, fue despedida sin causa justificada unas semanas después de enviar su segunda carta de queja interna. La exempleada señaló en su demanda no solo el despido improcedente, sino también casos de acoso. Según el diario The Seattle Times, Boeing se ha negado hasta ahora a dar un comentario oficial sobre este proceso judicial.

Fundada en 2019, Wisk Aero es una de las empresas más avanzadas del mundo que trabaja en taxis aéreos eléctricos de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL). El objetivo principal de la empresa es poner en servicio comercial vehículos voladores totalmente autónomos, sin intervención humana. La competencia en este sector es muy fuerte, y cada empresa lucha por dominar el mercado primero.

Consecuencias industriales e investigaciones

A principios de este año, Wisk Aero fue una de las ocho empresas autorizadas por la FAA para un programa de pruebas de tres años. Si se confirma en el juicio que se redujeron las pruebas de seguridad, esto podría afectar gravemente no solo la reputación de la empresa, sino también sus licencias de vuelo. En la aviación, eludir las normas de seguridad siempre ha tenido consecuencias graves.

Mientras países en desarrollo como Uzbekistán también planean utilizar servicios de taxis voladores en el futuro, los conflictos alrededor de estos gigantes tecnológicos demuestran lo cruciales que son los estándares internacionales. Por ahora, los representantes de Wisk Aero guardan silencio, pero se espera que el proceso judicial revele muchos problemas ocultos en este campo innovador.

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Abror Shuhratov
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