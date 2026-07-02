Un ordenador en la palma de la mano: GMKtec presenta el mini-PC económico G5S

En el mundo de la tecnología, la armonía entre compacidad y rendimiento alcanza un nuevo nivel. GMKtec ha presentado oficialmente su última creación: el mini-ordenador G5S de dimensiones ultra compactas. Este dispositivo llama la atención no solo por su pequeño tamaño, sino también por su potencia suficiente para las tareas diarias y su precio asequible. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según informa la publicación ixbt.com, las dimensiones del nuevo modelo G5S son de tan solo 72 × 72 × 44,5 mm. Esto significa que un ordenador personal completo cabe cómodamente en la palma de la mano. Tal compacidad lo convierte en la opción ideal para usuarios que deseen ahorrar espacio en el escritorio o llevarlo siempre consigo.

Especificaciones técnicas y rendimiento

El núcleo del dispositivo es el procesador Intel Celeron N5095 de cuatro núcleos perteneciente a la familia Intel Jasper Lake. Este chip está diseñado para realizar sin problemas tareas estándar como el trabajo con aplicaciones de oficina, navegación por internet y visualización de contenidos de vídeo. Para los asuntos gráficos, se encarga la Intel UHD Graphics integrada.

En cuanto a la memoria, el GMKtec G5S está equipado con 8 GB de RAM LPDDR4. Cabe destacar que los módulos de memoria están soldados a la placa base, por lo que no existe la posibilidad de ampliar la capacidad de la RAM en el futuro. Como almacenamiento permanente, se ofrecen a los usuarios unidades SSD de 128 GB o 256 GB.

A pesar de su pequeño tamaño, el fabricante no ha olvidado las opciones de expansión. El dispositivo cuenta con una ranura M.2 2242 adicional, a través de la cual se puede aumentar aún más la capacidad de almacenamiento. El sistema de refrigeración consta de un tubo de calor de cobre y un ventilador de bajo ruido, que garantiza la estabilidad incluso durante el funcionamiento prolongado.

Interfaces y política de precios

Tres puertos USB 3.2 Type-A;

Un puerto USB Type-C;

Salida de vídeo HDMI 2.0;

Red Gigabit Ethernet;

Conector de audio de 3,5 mm.

El GMKtec G5S también es bastante rico en puntos de conexión:

Actualmente, el nuevo producto ha salido a la venta en el mercado chino. El modelo básico con 128 GB de SSD tiene un precio de 170 dólares estadounidenses, mientras que la versión de 256 GB se ha fijado en 270 dólares. GMKtec anunció que este mini-PC llegará pronto al mercado global, aunque se espera que los precios internacionales sean ligeramente superiores.

Este tipo de dispositivos también son relevantes para el mercado de Uzbekistán. Especialmente para centros educativos, organizaciones gubernamentales y pequeñas oficinas, estas soluciones energéticamente eficientes y que no ocupan espacio pueden sustituir a los ordenadores tradicionales de torre grande.