Un nuevo estudio realizado por científicos de la Oregon State University ha demostrado que los «signos vitales» del planeta Tierra se están deteriorando a un ritmo alarmante. Debido a que las medidas tomadas a nivel mundial para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero son insuficientes, la estabilidad climática se está desmoronando. Según los expertos, el mantenimiento del modelo económico actual provocará un aumento aún mayor de los fenómenos naturales extremos. Así lo informa Ixbt.com informa .

Los autores del estudio subrayan que, aunque el cambio climático provocado por el ser humano representa un período corto en la historia de la Tierra, sus consecuencias son mucho más duraderas y sistémicas de lo que la sociedad imaginaba. Aunque el concepto de «efecto invernadero» se formuló a principios del siglo XIX, no fue hasta la década de 1980 que el aumento récord de las temperaturas globales y el derretimiento de los glaciares pusieron el problema climático en la agenda.

Fenómenos extremos y calor récord

Según datos de ixbt.com, desde 2019, los desastres naturales y las anomalías climáticas han aumentado significativamente a nivel mundial. Las inundaciones a gran escala, los incendios forestales, las olas de calor anómalas y las tormentas intensas son ejemplos de ello. En los últimos dos años, la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera ha alcanzado el nivel más alto registrado en la historia.

Los científicos prestan especial atención al estado de la selva tropical del Amazonas y de los arrecifes de coral como indicadores clave de la salud planetaria. Actualmente, la rápida deforestación continúa en la región amazónica, mientras que la acidificación de las aguas oceánicas está provocando el declive de los ecosistemas de coral. Estos procesos afectan no solo al equilibrio ecológico regional, sino también al global.

La necesidad de cambios estructurales

Según Philip Duffy, coautor del estudio, si no se acelera la descarbonización de la economía y la inversión a gran escala en soluciones climáticas, el «punto de no retorno» se acercará para varios ecosistemas. Incluso las restricciones globales durante la pandemia de COVID-19 no lograron reducir de forma sostenible la concentración de gases de efecto invernadero, lo que demuestra la profundidad y el carácter sistémico del problema.

Para mejorar la situación, los científicos proponen implementar las siguientes medidas:

Abandonar rápidamente los combustibles fósiles;

Introducir medidas estrictas para regular las emisiones de carbono;

Financiar proyectos destinados a restaurar los ecosistemas naturales;

Modernizar radicalmente la infraestructura energética e industrial.