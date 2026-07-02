Meta presenta Pocket, una aplicación para crear juegos mediante AI

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Meta presenta Pocket, una aplicación para crear juegos mediante AI

Meta, uno de los gigantes tecnológicos más grandes del mundo, ha anunciado su nuevo proyecto basado en inteligencia artificial: la aplicación Pocket. Esta plataforma permite a los usuarios crear pequeñas aplicaciones interactivas y juegos sin códigos de programación complejos, simplemente mediante solicitudes de texto (prompts). Este paso es parte de la estrategia de Meta para integrar la AI en el entretenimiento cotidiano. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia .

La aplicación Pocket es el resultado del trabajo del equipo de la plataforma Gizmo, adquirida por Meta a principios de año. Las experiencias interactivas creadas dentro de la aplicación se denominan «gizmos». Los usuarios no solo pueden materializar sus propias ideas, sino también explorar y probar un feed de juegos y mini-aplicaciones creados por otros creadores. Esto convierte a la plataforma en un espacio social de juegos único.

El conocido insider e ingeniero de software Alessandro Paluzzi fue uno de los primeros en notar la aparición de la aplicación en la tienda Google Play. Según la empresa de análisis Appfigures, Pocket fue subida a App Store y Google Play a finales de junio, aunque la empresa no la había anunciado oficialmente al público. Esto indica que Meta mantiene el proyecto en fase de prueba por ahora.

Sinergia entre AI y creatividad

La interfaz y las capacidades funcionales de la aplicación Pocket son muy similares a las de la aplicación Gizmo. El usuario describe por escrito qué tipo de juego o página interactiva necesita, y los algoritmos de Meta AI generan el producto final basándose en dicha descripción. Esta tecnología reduce significativamente la barrera de entrada en la industria de los juegos, permitiendo que cualquier dueño de un smartphone se sienta como un desarrollador o diseñador.

Meta ha estado trabajando activamente en la popularización de herramientas creativas basadas en AI. Anteriormente, la empresa implementó proyectos como la creación de imágenes a través de Meta AI, la generación de videos con la aplicación Vibes y la adición de funciones inteligentes al editor de video Edits. Pocket es la continuación lógica de este ecosistema, permitiendo ahora a los usuarios pasar del contenido estático al contenido interactivo.

Sin duda, este tipo de aplicaciones serán interesantes para los usuarios uzbekos. Mientras la audiencia de juegos móviles y redes sociales crece en nuestro país, las herramientas de creación que no requieren conocimientos complejos podrían popularizarse entre los jóvenes. Aunque Meta no ha dado una declaración oficial sobre Pocket, el hecho de que la aplicación Gizmo haya superado las 600 000 descargas y haya sido aprobada por el 98 % de los usuarios sugiere que el futuro del nuevo proyecto es brillante.

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Abror Shuhratov
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