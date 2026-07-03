Luis de la Fuente: Lamine Yamal aún no ha jugado su mejor partido en el Mundial 2026

El seleccionador de España, Luis de la Fuente, compartió sus reflexiones sobre la joven estrella del equipo, Lamine Yamal, tras la contundente victoria en octavos de final contra Austria. El técnico destacó que, aunque el talento de 18 años aún no ha alcanzado su punto máximo en el torneo, sus acciones en el campo son fundamentales para el éxito del equipo. Así lo informa Goal.com.

La selección española derrotó a Austria por 3-0 en el encuentro disputado en Los Ángeles, logrando ganar en la fase de eliminación directa de un Mundial por primera vez en los últimos 16 años. Según informa Goal.com, Mikel Oyarzabal anotó un doblete, mientras que Pedro Porro marcó el otro gol. Aunque Lamine Yamal no marcó en este partido, mantuvo una presión constante sobre los defensores rivales, registrando un promedio de 12 regates por cada 90 minutos.

Resultado histórico y confianza del entrenador

En la rueda de prensa posterior al partido, Luis de la Fuente afirmó que no le preocupa en absoluto que Yamal no esté marcando goles. Según el entrenador, el joven delantero ya ha demostrado su valor incomparable al ser el europeo más joven en lograr 10 victorias en grandes torneos. "Tiene hambre de mostrar su identidad futbolística en el Mundial. Un jugador de su nivel debe lucirse en un escenario tan grande y lo está logrando", señaló el técnico.

El seleccionador español elogió especialmente la serenidad y motivación de Lamine Yamal. Según sus palabras, el jugador aún no ha llegado a su "pico" de forma, pero se espera que sea aún más efectivo en los próximos encuentros. Esto será sin duda una fuente de fuerza adicional para un equipo tan ofensivo como España.

Solidez defensiva y próximo rival

La selección española es uno de los dos equipos, junto con el anfitrión México, que no ha encajado goles en los primeros cuatro partidos del torneo. Luis de la Fuente no ocultó su satisfacción por la disciplina táctica de su equipo y por haber neutralizado completamente los peligrosos ataques aéreos de Austria. Asimismo, valoró positivamente el esfuerzo de Mikel Oyarzabal y el alto nivel de los jugadores suplentes.

España se trasladará ahora a Dallas para los cuartos de final. Allí, el lunes, se producirá un choque de auténticos gigantes del fútbol: España contra Portugal. Se espera que este encuentro sea la prueba más seria del torneo para los actuales campeones de Europa.

En el partido contra Portugal, los españoles no solo deberán mantener la eficacia en el ataque, sino también detener una línea ofensiva liderada por un Cristiano Ronaldo hambriento de victoria. Este encuentro "blockbuster" en el estadio Texas de Dallas promete ser uno de los momentos más emocionantes del Mundial.