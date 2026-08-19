Presentado el Dell 15 D15261: prestaciones del nuevo portátil de 700 dólares

El segmento mundial de los ordenadores portátiles asequibles se ha ampliado con un nuevo dispositivo. Según informa ixbt.com, Dell ha presentado oficialmente el Dell 15 D15261, basado en la plataforma Intel Wildcat Lake y con un precio inicial de 700 dólares. Gracias a sus características económicas y sus soluciones compactas, el dispositivo destaca como una solución tecnológica destinada a las tareas cotidianas. Como informa ixbt.com .

Una de las principales características del dispositivo es su plataforma técnica. El fabricante permite a los compradores elegir uno de los procesadores de la gama Intel Wildcat Lake. Así, los usuarios podrán seleccionar el chip que mejor se adapte a sus necesidades entre los modelos Core 3 304, Core 5 320 y Core 7 350. Según los especialistas, aunque la gama Intel Wildcat Lake no destaca por ofrecer un rendimiento especialmente elevado, está diseñada para proporcionar una alta eficiencia energética.

Especificaciones técnicas y opciones de memoria

Mientras los estándares del mercado de ordenadores portátiles modernos siguen evolucionando, no sorprende que la versión básica de este modelo incluya 8 GB de RAM. También se han previsto configuraciones más caras para los usuarios que necesitan un mayor rendimiento, con la posibilidad de ampliar la memoria hasta 32 GB. Para el almacenamiento, todas las versiones incorporan un SSD de 512 GB.

El diseño visual y las capacidades de pantalla del dispositivo también se han adaptado a su precio. El portátil cuenta con una pantalla de 15,3 pulgadas y no puede considerarse un competidor directo del MacBook Neo de Apple. La pantalla admite una resolución de 1200p, pero solo cubre el 45 % del espacio de color NTSC. Esto indica que está pensada para documentos de texto y navegación web, más que para trabajos profesionales de diseño y reproducción del color.

Batería y comodidad de uso

La compacidad y la portabilidad del dispositivo son aspectos destacables. A pesar de contar con una pantalla de quince pulgadas, el Dell 15 D15261 pesa solo 1,54 kilogramos. Es una cifra muy baja para un portátil de esta categoría, lo que resulta cómodo para quienes desean llevarlo consigo en todo momento.

No obstante, existen algunas dudas sobre la alimentación. El portátil incorpora una batería pequeña con una capacidad de solo 41 W/soat. Lo más llamativo es que el propio fabricante no ha proporcionado información oficial sobre el tiempo de funcionamiento del dispositivo con una sola carga. Por ello, no sería razonable esperar resultados récord en autonomía.

En cuanto a conectividad e interfaces, el dispositivo está equipado de acuerdo con las necesidades actuales. El portátil incluye un módulo Wi-Fi 6 moderno, que garantiza una conexión estable a redes inalámbricas. Además, el chasis cuenta con dos puertos USB-C 3.2, que permiten conectar distintos dispositivos externos y transferir datos rápidamente.