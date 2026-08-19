El referente de la Juventus se entrenó aparte tras el ataque de un aficionado

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El referente de la Juventus se entrenó aparte tras el ataque de un aficionado

La Juventus italiana comenzó una nueva sesión de entrenamiento bajo la dirección del técnico Luciano Spalletti, pero el equipo turinés no pudo trabajar al completo. Según Goal.com, varios jugadores tuvieron que seguir un programa individual debido a su estado físico y a lesiones leves. Goal.com informa .

El defensa Federico Gatti se encuentra entre ellos. El jugador está recuperándose de las consecuencias de un incidente ocurrido después del amistoso disputado el pasado lunes. Según la fuente, el defensa italiano sufrió una lesión en el tobillo tras recibir el golpe de un aficionado que invadió el terreno de juego al finalizar el encuentro.

Problemas de plantilla y caso Gatti

Según información de Gianluca Di Marzio, Federico Gatti pasó a entrenarse de forma individual como medida de precaución después del incidente con el aficionado. Los especialistas no consideran preocupante su estado y prevén que pronto se reincorpore al grupo.

Además, varios jugadores más también se ejercitaron de forma individual en las instalaciones de Continassa. El delantero Arkadiusz Milik no participó en el entrenamiento completo debido a unas ligeras molestias en la zona lumbar, mientras que Jeff Ekhator continúa con su recuperación por separado.

Andrea Cambiaso regresará pronto

Andrea Cambiaso, otro futbolista importante de los turineses, también siguió un programa individual debido a un leve problema en el tobillo. Sin embargo, el cuerpo técnico se muestra optimista sobre su estado.

Según las previsiones del personal médico del club, se espera que Andrea Cambiaso se incorpore mañana mismo al grupo para realizar los entrenamientos colectivos. Es una noticia positiva importante para Luciano Spalletti antes de los próximos partidos del equipo.

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