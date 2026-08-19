Nuevo capitán: Flick zanja la cuestión del brazalete en el Barça

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Nuevo capitán: Flick zanja la cuestión del brazalete en el Barça

Con el inicio de la temporada y los últimos días del mercado de fichajes, el FC Barcelona tomó una decisión importante. El entrenador Hansi Flick designó personalmente un trío de capitanes provisionales, ya que los principales líderes del equipo están lesionados y fuera de combate. ¿Por qué se aplazó la votación y cuál fue la reacción de Frenkie de Jong a esta decisión?

«Raphinha será capitán hasta la votación»: la decisión oficial de Flick

Flick decidió aplazar la tradicional votación entre los jugadores porque la plantilla aún no estaba completamente definida antes del cierre del mercado. Ante la ausencia de los principales líderes, el brazalete fue confiado al extremo brasileño:

«Rafa [Raphinha] será el capitán. Marc [ter Stegen] y Ronald [Araújo] no están disponibles, mientras que Frenkie [de Jong] todavía no puede jugar. Por eso tomé una decisión sobre los capitanes. Pueden llegar nuevos jugadores a la plantilla y alguno puede marcharse. Cuando todo esté completamente definido, celebraremos la votación oficial. Hasta entonces, Rafa será capitán junto con Eric [García] y Pedri», declaró Hansi Flick.

Situación del capitán del FC Barcelona

Posición / Estado

Jugador

Situación actual

Capitán principal (provisional)

Raphinha

Confirmado como líder principal sobre el terreno de juego

Capitanes suplentes

Pedri y Eric García

En el consejo de capitanes junto a Raphinha

Capitanes principales (de baja)

Marc-André ter Stegen, Ronald Araújo

Fuera del equipo por lesión

Situación de De Jong

Frenkie de Jong

Lesionado, en contacto con el entrenador tras la elección de los capitanes

Votación final

Con la participación de toda la plantilla

Se celebrará después del cierre definitivo del mercado de fichajes

Relación con Frenkie de Jong: «No hay ningún problema entre nosotros»

El técnico alemán subrayó que no existe ningún conflicto ni desacuerdo interno en torno al brazalete y que mantiene una comunicación constante con el centrocampista neerlandés:

«En cuanto a Frenkie, tomé esta decisión únicamente porque está lesionado, pero nuestra relación es excelente. Es un gran profesional y un jugador maduro. Siempre hablo abiertamente con él sobre la situación del equipo y los partidos. Es un jugador importante para nosotros, con una enorme calidad», declaró Hansi Flick.

¿Crees que el trío formado por Raphinha, Pedri y Eric García puede liderar al Barça con solvencia sobre el terreno de juego, o debería haberse entregado el brazalete a otro futbolista?

¡Deja tu opinión en los comentarios y comparte de inmediato esta importante noticia con los aficionados del Barça!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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