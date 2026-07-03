Lamine Yamal iguala la marca de Jay-Jay Okocha de hace 28 años

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Lamine Yamal iguala la marca de Jay-Jay Okocha de hace 28 años

Lamine Yamal, el extremo de 18 años de la selección española, está registrando cifras históricas en regates en la Copa del Mundo 2026.

El jugador del FC Barcelona ha igualado la cifra más alta de intentos de regate en los últimos 28 años.

12 intentos de regate cada 90 minutos

Según datos de Opta, Lamine Yamal intenta promediar 12 regates por cada 90 minutos de juego en el presente Mundial.

Esta es la cifra más alta registrada desde el Mundial de 1998.

En aquel torneo, la estrella de la selección de Nigeria, Jay-Jay Okocha, registró el mismo resultado.

Solo se contabilizaron los jugadores con más de 200 minutos jugados

El análisis tuvo en cuenta los resultados de los futbolistas que estuvieron al menos 200 minutos en el campo.

De este modo, Yamal alcanzó esta marca histórica no solo en un periodo corto, sino a través de su consistencia durante el Mundial.

Cinco regates exitosos contra Austria

España derrotó con solvencia a Austria por 3-0 en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

En este encuentro, Lamine Yamal superó con éxito a sus rivales en cinco ocasiones y fue nombrado el mejor jugador del partido.

Una de las armas principales de España

La velocidad, la técnica y la audacia de Yamal en el uno contra uno se están convirtiendo en uno de los aspectos más peligrosos del ataque español.

El futbolista de 18 años no solo está ayudando a su equipo en la Copa del Mundo 2026, sino que también está registrando logros personales que quedarán en la historia del fútbol mundial.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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