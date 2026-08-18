China se prepara para lanzar su cohete más potente hacia la Luna

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China se prepara para lanzar su cohete más potente hacia la Luna

China prepara una de las etapas más importantes de la historia de la exploración espacial: su cohete Long March 5, el más potente de la categoría pesada, para una misión decisiva. Según Ixbt.com, este lanzamiento destinado a estudiar el satélite natural de la Tierra está considerado uno de los acontecimientos espaciales más importantes de 2026. Ixbt.com lo informa.

El próximo vuelo, que se realizará desde el cosmódromo de Wenchang, en la isla de Hainan, está previsto para el 24 de agosto. Actualmente, los especialistas están terminando los últimos preparativos para trasladar el vehículo lanzador a la plataforma de lanzamiento y están probando todos sus sistemas.

Detalles del proyecto y capacidades técnicas

En el marco de esta misión, el cohete Long March 5 Y14 llevará a la Luna la estación automática Changʼe-7. El dispositivo llegó al cosmódromo el 13 de julio de este año, y desde entonces los especialistas han trabajado en su ensamblaje con el cohete y en las pruebas correspondientes.

El proyecto Changʼe-7 es uno de los pasos principales de la cuarta fase del programa lunar chino y está diseñado para estudiar en detalle el polo sur de la Luna. Estas investigaciones científicas tendrán una gran importancia para los futuros esfuerzos de exploración espacial.

Long March 5 es actualmente el vehículo lanzador más potente de China. Su bloque central tiene un diámetro de 5 metros y está equipado con cuatro propulsores laterales. El cohete alcanza casi 57 metros de altura y su masa al despegue llega a 850 toneladas.

Potencial del cosmódromo y perspectivas de futuro

El cosmódromo de Wenchang es el único complejo espacial de China situado junto al mar. Está especializado principalmente en los lanzamientos de los cohetes de las series Long March 5 y Long March 7. Agosto ha sido especialmente intenso para este complejo: a comienzos de mes se realizaron varios vuelos exitosos.

Cabe recordar que los cohetes de la serie Long March fueron fundamentales para construir la estación espacial china. Con ellos se pusieron en órbita el módulo central Tianhe y los módulos experimentales Wentian y Mengtian. Además, se utilizaron con éxito en grandes proyectos como el retorno de muestras de suelo lunar a la Tierra mediante Changʼe-5 y la misión marciana Tianwen-1.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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