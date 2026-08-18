Manuel Akanji confía en el éxito de John Stones en el Inter

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Manuel Akanji confía en el éxito de John Stones en el Inter

Según Goal.com, el defensa de la selección suiza Manuel Akanji confía plenamente en que su excompañero John Stones triunfará en la Serie A italiana. Aunque el paso de la Premier League a la Serie A exige ajustes tácticos, el experimentado defensa no duda de que su compañero se adaptará rápidamente al entorno de su nuevo club. Sobre ello, Goal.com informa de ello.

En una entrevista concedida a La Gazzetta dello Sport, Manuel Akanji elogió el potencial del defensa inglés. Según sus palabras, no tendrá ningún problema en el plano físico, ya que los futbolistas procedentes de la Premier League llegan ya preparados en ese aspecto. Sin embargo, las exigencias tácticas, especialmente la adaptación al sistema defensivo del equipo de Cristian Chivu, podrían requerir algo de tiempo.

Un encuentro y coincidencias inesperadas

El destino de ambos futbolistas volvió a cruzarse, después de que ya hubieran jugado juntos en el Manchester City. Curiosamente, sus familias se encontraron por casualidad en un complejo vacacional de Ibiza poco antes de que se anunciara oficialmente el traspaso. Akanji recordó el episodio con una sonrisa.

« Todo ocurrió de forma inesperada. Unas horas antes de que se confirmara el traspaso, mi esposa y yo nos encontramos con su esposa en Ibiza. Como somos amigos y ya habíamos salido de vacaciones juntos, fue una coincidencia muy divertida », declaró el futbolista suizo.

El proceso de adaptación al Inter

Actualmente, Manuel Akanji está ayudando personalmente a John Stones a adaptarse más rápidamente a la cultura del fútbol italiano y a su nuevo equipo. Explicó que le sirve de intérprete, le muestra las rutas por la ciudad e incluso visita con él restaurantes locales.

Stones comenzó a destacar desde sus primeros partidos con su nuevo equipo y llegó a marcar un gol en un amistoso contra el Real Betis. Akanji señaló que puede desempeñar cualquier función y que pronto encontrará su lugar en el equipo.

La competencia y los objetivos en la Champions League

El Inter reforzó considerablemente su línea defensiva. La incorporación de Benjamin Pavard, de regreso tras su cesión en el Olympique de Marseille, aumentó aún más la competencia dentro del equipo. Akanji destacó que una competencia sana será un factor clave para triunfar no solo en el campeonato italiano, sino también en la Champions League.

« Tenemos al menos dos grandes jugadores para cada posición. Una defensa sólida y una plantilla amplia nos permiten competir también en el fútbol europeo. La alta competencia en los entrenamientos contribuye al crecimiento de todos », concluyó el futbolista.

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