Se prueba una tecnología de lluvia artificial en Asia Central

En Asia Central se están probando nuevas tecnologías para combatir la escasez de agua y la sequía. de Kazajistán en la región de Turkistán, se está llevando a cabo un proyecto piloto para aumentar las precipitaciones mediante la modificación artificial de las nubes.

Kazajistán se convirtió en mayo de 2026 en el primer país de Asia Central en aplicar esta tecnología. El proyecto comenzó el 17 de mayo y busca proteger de la sequía más de 911.000 hectáreas de tierras cultivadas y mejorar el suministro de agua.

En el proyecto, especialistas kazajos colaboran con el Centro Nacional de Meteorología de los Emiratos Árabes Unidos. Aviones dispersan reactivos especiales a base de sal sobre nubes de lluvia adecuadas. Sin embargo, la tecnología no permite provocar lluvia en cualquier momento: primero deben existir nubes formadas de manera natural y capaces de producir precipitaciones.

Inicialmente se realizaron 11 vuelos en el marco del proyecto, pero datos posteriores señalaron que la cifra había aumentado a 14. Los resultados se evalúan mediante observaciones meteorológicas y datos satelitales.

Si la tecnología ofrece los resultados esperados, Kazajistán prevé obtener un beneficio económico anual de 35.000 millones de tenges, unos 74 millones de dólares. Reducir las pérdidas agrícolas y mejorar el suministro de agua son algunos de los principales objetivos.

En Uzbekistán también se está preparando un proyecto piloto para introducir la tecnología de precipitaciones artificiales. Las estimaciones iniciales estudian la posibilidad de aumentar las precipitaciones entre un 10 y un 20 % respecto al nivel natural.

El Instituto de Investigación Científica de Hidrometeorología del país realiza estudios sobre la física de las nubes y la influencia activa en la atmósfera.

Según los expertos, la siembra artificial de nubes puede ser una herramienta complementaria para combatir la sequía, pero su eficacia depende directamente de las condiciones meteorológicas y de las características de las nubes. Por ello, es importante evaluar científicamente los resultados a largo plazo de esta tecnología.