En Sri Lanka, extraen un cálculo de 3,1 kilogramos de la vejiga de un hombre de 55 años

En Sri Lanka, los médicos extrajeron de la vejiga de un hombre de 55 años un enorme cálculo que pesaba 3,1 kilogramos. Los especialistas creen que podría ser el cálculo más grande de este tipo registrado en la historia de la medicina.

La compleja intervención quirúrgica se realizó la semana pasada en uno de los hospitales de la ciudad de Trincomalee, en el este del país.

El paciente, de 55 años, había sido hospitalizado para recuperarse de un accidente cerebrovascular. Sin embargo, mientras recibía tratamiento por su enfermedad principal, los médicos notaron que tenía dificultades para orinar. Los exámenes revelaron la presencia de cálculos en su vejiga.

Después, los especialistas decidieron realizar una intervención quirúrgica. Durante la operación, los médicos extrajeron el enorme cálculo de la vejiga del paciente. Pesaba 3,1 kilogramos y medía cerca de 17 centímetros de largo.

El tamaño del cálculo también era sorprendente. Su peso equivalía al de un bebé nacido a término y, por su aspecto, tenía el tamaño de un huevo de avestruz.

El doctor Praxalahan Balakrishnan, quien dirigió la operación, declaró a BBC Sinhala que, según los datos médicos disponibles, se trata del cálculo vesical más grande extraído quirúrgicamente y documentado hasta la fecha.

El médico informó que el estado actual del paciente era «muy bueno». El hombre permanece hospitalizado y continúa recibiendo tratamiento por el accidente cerebrovascular y otros problemas médicos.

Según el doctor Balakrishnan, el enorme cálculo pudo haberse formado en la vejiga del paciente durante un periodo de entre cinco y diez años.

Los cálculos vesicales se forman cuando los minerales presentes en la orina se cristalizan y se convierten en masas sólidas. Esto suele ocurrir cuando la vejiga no se vacía por completo. La orina se concentra y los minerales que contiene pueden formar cristales.

Los cálculos pequeños, incluso los del tamaño de un grano de arena, a veces salen del organismo por sí solos. Sin embargo, los cálculos de más de un centímetro suelen dificultar o bloquear la salida de la orina. Por ello, puede ser necesaria una intervención médica para extraerlos.

Los especialistas consideran gigantes los cálculos vesicales de más de 4 centímetros. Desde este punto de vista, el cálculo de 17 centímetros extraído en Sri Lanka era realmente de un tamaño extraordinario.

Según Guinness World Records, el cálculo vesical más grande conocido hasta entonces había sido extraído de un paciente en Brasil en 2003. Pesaba 1,9 kilogramos y medía 17,9 centímetros de largo.

El cálculo extraído la semana pasada en Sri Lanka medía aproximadamente 17 centímetros y pesaba 3,1 kilogramos. Si se confirma la evaluación preliminar de los médicos, este caso podría registrarse como un nuevo récord del cálculo vesical más grande.