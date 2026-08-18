El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, aclaró los rumores de fichaje en torno al delantero de su equipo, Julián Álvarez, y su futuro. Según Goal.com, el futbolista argentino de 26 años está despertando un gran interés de Barcelona y Arsenal en la recta final del mercado de verano. Aunque se ha convertido en una de las figuras centrales del mercado de fichajes, el destino del exdelantero del Manchester City sigue en el centro de la atención de los expertos. Sobre este asunto, Goal.com informa .

El futuro de Julián Álvarez se ha complicado aún más ante el posible interés del club catalán y el aumento de las tensiones entre los dos gigantes españoles. Diego Simeone declaró que respalda plenamente la postura de la directiva, y señaló que el propietario del club había expresado claramente su opinión sobre el asunto y que todo estaba claro. La directiva del Atlético no tiene intención de vender a su principal jugador a un rival nacional.

La situación de Julián Álvarez al inicio de la temporada y las declaraciones de Simeone

El entrenador confirmó que el futbolista no jugaría el partido inaugural de La Liga contra el Málaga debido a su llegada tardía. Simeone explicó que la decisión no estaba relacionada con la preparación mental o física del jugador, sino con la necesidad de que recuperara su estado físico tras el parón internacional y realizara entrenamientos adicionales. Calificó a Julián como uno de los mejores delanteros del mundo.

En su declaración, Simeone añadió que se centra en el aspecto deportivo y que están trabajando para mejorar aún más el rendimiento del futbolista. Asimismo, el técnico habló del esperado fichaje de Cristian Romero, que reforzaría la línea defensiva del equipo. En su opinión, el nuevo jugador aportará estabilidad a la defensa, liderazgo y agresividad sobre el terreno de juego.

Diego Simeone afirmó estar convencido de que Cristian Romero es un futbolista valioso, compatible con el espíritu del Atlético y capaz de convertirse en uno de los pilares del éxito del equipo. Reforzar la plantilla y garantizar su estabilidad antes del inicio de la temporada siguen siendo las prioridades del club madrileño, y se espera que estos asuntos queden resueltos antes del cierre del mercado.