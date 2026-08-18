Christopher Nkunku estaría cerca de dejar el AC Milan

El delantero francés Christopher Nkunku tiene prácticamente decidido abandonar el club italiano durante el mercado de verano. Según Goal.com, el futbolista está cerca de continuar su carrera en otro equipo porque no entra en los planes del entrenador Ruben Amorim, mientras ya han comenzado intensas negociaciones por su traspaso. Sobre este asunto, Goal.com informa .

El verano pasado, el AC Milan acordó pagar 37 millones de euros más 5 millones en variables para fichar al jugador. Sin embargo, al no alcanzar los resultados esperados y no activarse algunas de las bonificaciones previstas en el contrato, el club italiano intenta evitar nuevas pérdidas económicas.

Valor del traspaso y condiciones del club

Según la fuente, el Milan quiere obtener al menos 30 millones de euros por el traspaso del jugador o prefiere una cesión de pago por 22,6 millones de euros con opción de compra. Aunque estas exigencias parecían inicialmente alejadas de la realidad del mercado, el club indicó en las últimas horas que también está abierto a una cesión con opción de compra.

Nkunku no fue incluido en la convocatoria del amistoso que el equipo disputó en Polonia contra el Manchester United. Además, abandonó Milanello el viernes por motivos personales y posteriormente comenzó a entrenarse de forma individual.

Clubes interesados y planes de futuro

Varios pretendientes importantes compiten actualmente por el delantero francés. Su antiguo club, el RB Leipzig , ya ha iniciado gestiones activas para recuperarlo y es considerado el principal candidato en esta operación.

Al mismo tiempo, a raíz de las últimas novedades sobre el traspaso de Rafael Leão, también se han producido conversaciones entre el Milan y el club turco Galatasaray. Se espera que los contactos se intensifiquen en las próximas horas. Además, la prensa informa de que la Roma y el Manchester United podrían sumarse a la carrera por el fichaje.

Cabe recordar que Christopher Nkunku brilló con el RB Leipzig antes de fichar por el Chelsea en 2023. La posibilidad de que regrese a Alemania se considera muy alta, aunque la decisión final se conocerá después de las negociaciones oficiales de los próximos días.