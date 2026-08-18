El smartphone Vivo X500 contará con carga de 90 W y comunicación por satélite

Un nuevo smartphone de Vivo ha sido certificado por el regulador chino 3C, lo que ha despertado un gran interés en el mercado móvil. Según ixbt.com, este dispositivo, registrado con el número de modelo V2602A, pertenecería a la esperada gama Vivo X500, cuya presentación se prevé para septiembre de este año en China. Al respecto, Ixbt.com informa .

Anteriormente, los modelos X500 Pro y X500 Pro Max de esta serie también habían obtenido documentos oficiales similares. El nuevo proceso de certificación confirma que el dispositivo será compatible con una tecnología de carga por cable de 90 W. También se ha revelado la presencia de la banda de frecuencias n79 y de comunicación por satélite BeiDou en el smartphone.

Diseño y cambios en el aspecto

Se espera que el modelo base Vivo X500 se diferencie notablemente de sus versiones Pro por su diseño. Mientras que las versiones más costosas podrían incorporar un gran módulo de cámara circular y elevado en el centro del panel trasero, en el modelo estándar este sistema modular se trasladaría a la esquina superior izquierda.

El dispositivo estaría equipado con una pantalla OLED plana de 6,59 pulgadas capaz de mostrar una resolución de 1,5K. En cuanto al rendimiento, se espera que el smartphone integre un procesador de la serie Dimensity 9000. Según los informes, los modelos Pro podrían incorporar el chip Dimensity 9600 Pro de 2 nanómetros, mientras que la modificación básica utilizaría una plataforma de 3 nanómetros ligeramente diferente.

Batería y capacidades fotográficas

Una de las principales ventajas de este dispositivo móvil será su impresionante batería. El equipo contaría con una batería de aproximadamente 7500 mAh. Además, los usuarios podrán disfrutar de carga por cable de 90 W y carga inalámbrica de 40 W.

El módulo de cámara principal también ofrecerá características tecnológicas avanzadas. En concreto, se basará en un sensor principal de 50 megapíxeles con un formato de 1/1,28 pulgadas. El conjunto incluirá además un módulo ultra gran angular de 50 megapíxeles y un teleobjetivo periscópico de 64 megapíxeles.

Se espera que todos los nuevos dispositivos de la serie Vivo X500 funcionen con Android 17 desde el primer momento y estén equipados con la interfaz gráfica propia OriginOS 7.