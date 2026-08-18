Christopher Nkunku podría dejar Italia y regresar a Alemania

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Christopher Nkunku podría dejar Italia y regresar a Alemania

El delantero francés Christopher Nkunku ha perdido el tiempo de juego habitual esta temporada y estaría cerca de cambiar de club. Al no entrar en los planes del entrenador Ruben Amorim, ya han comenzado las negociaciones sobre su traspaso. Esta información ha sido publicada por Goal.com.

Según la información disponible, el Milan está dispuesto a ceder al jugador hasta el final de la temporada. Entre los pretendientes que buscan aprovechar esta situación, su antiguo equipo aparece como el principal favorito.

Nuevos contactos con el RB Leipzig

Según ixbt.com y Goal.com, ya se han celebrado negociaciones preliminares entre los representantes del jugador y el club alemán. El RB Leipzig está interesado en recuperar al futbolista, ya que fue precisamente en Alemania donde Nkunku vivió las etapas más brillantes de su carrera.

Cabe recordar que el delantero abandonó el club alemán en 2023 para trasladarse a Inglaterra. Sin embargo, la situación poco clara de los últimos meses y la competencia en la plantilla no le permitieron mostrar todo su potencial en su nuevo equipo.

El mercado de fichajes y la competencia principal

  • El Milan no se opone a ceder al jugador
  • El RB Leipzig es el principal candidato en la carrera por el fichaje
  • La Roma también sigue de cerca la situación del futbolista francés
Actualmente, el jugador cuenta con varias ofertas interesantes y deberá elegir la mejor opción para continuar su carrera. El interés serio del club alemán y el diálogo constante entre las partes indican que la situación podría aclararse pronto.

A medida que se acerca la apertura del mercado de fichajes de invierno, este tipo de movimientos en el fútbol europeo atrae la atención de los aficionados. El futuro de Nkunku y el equipo que elija serán decisivos para su carrera.

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