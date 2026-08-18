Arsenal entra en la puja por Julián Álvarez y Mikel Arteta llamó al jugador

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Arsenal entra en la puja por Julián Álvarez y Mikel Arteta llamó al jugador

El Arsenal londinense está dando pasos decisivos para reforzar su ataque antes del cierre del mercado de fichajes. Según El Desmarque, el entrenador de los Gunners, Mikel Arteta, llamó personalmente al delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, para convencerlo de fichar por el club londinense. Esta operación se considera una pieza clave de los planes para las próximas ventanas de invierno y verano. Según informa Goal.com.

La directiva y el cuerpo técnico del Arsenal consideran que un futbolista de este nivel es imprescindible para conquistar la Champions League esta temporada. Tras la dura derrota en la final de la pasada campaña ante el Paris Saint-Germain, el club londinense se ha marcado como principal objetivo ganar el trofeo más importante de Europa.

La rivalidad entre el Atlético de Madrid y el Barcelona

Aunque el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, ha declarado abiertamente que quiere mantener a su compatriota en el equipo, la directiva rojiblanca prefiere vender al futbolista al Arsenal antes que al Barcelona, su rival directo en LaLiga. Según Mundo Deportivo, el club busca orientar el futuro de Álvarez hacia la Premier League.

Según la COPE, el Arsenal ha ofrecido incluir a su delantero Viktor Gyökeres en la operación para acelerar el acuerdo, planteando una fórmula de intercambio. El sueco podría ser un sustituto adecuado del delantero argentino para Simeone. Sin embargo, el jugador y sus representantes siguen dando prioridad a la opción del Barcelona.

Problemas financieros y alternativas

Los problemas financieros que arrastra el club catalán y su incapacidad para pagar la cantidad exigida por el Atlético de Madrid podrían dar ventaja al equipo de Mikel Arteta. Tras la salida de Ferran Torres al Paris Saint-Germain, Hansi Flick podría valorar otros candidatos para reforzar el ataque, incluido Viktor Gyökeres.

Consciente de la incertidumbre de la situación, el Arsenal no ha puesto todos los huevos en la misma cesta. Según GOAL.com, si Julián Álvarez sigue esperando al Barcelona, el club londinense ha iniciado negociaciones con el delantero Victor Osimhen, que milita en el Galatasaray. En las reuniones mantenidas la semana pasada con el club turco, también se habría debatido una negociación ampliada con Ethan Nwaneri y Gabriel Martinelli.

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