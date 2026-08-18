Starship regresó del espacio, pero superó la prueba de una violenta tormenta en el océano

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Starship regresó del espacio, pero superó la prueba de una violenta tormenta en el océano

El prototipo Starship de SpaceX, un hito importante en la historia de la exploración espacial, regresó con éxito del espacio y aterrizó suavemente en el océano Índico. Sin embargo, continúa enfrentándose a nuevas pruebas. Según ixbt.com, el vehículo Ship 40, que cayó al agua en julio, sufrió graves daños debido a las fuertes olas y las condiciones meteorológicas adversas tras varios meses en alta mar, pero, contra todo pronóstico, no se hundió. Ixbt.com informa.

Para especialistas e ingenieros, esta nave es importante porque demostró una resistencia extraordinaria. El hecho de que permaneciera durante mucho tiempo en la superficie permitió, por primera vez en la historia de SpaceX, recuperar por completo una nave Starship del océano y estudiar sus restos en detalle.

Pruebas oceánicas y daños sufridos

Aunque el vuelo de regreso de la nave desde el espacio se desarrolló con éxito, las condiciones naturales extremadamente duras del océano dejaron su huella. Tras permanecer varias semanas en aguas abiertas, el vehículo quedó atrapado en violentas tormentas.

Como consecuencia, la parte exterior del casco de Starship sufrió graves daños. En particular, numerosas losetas de protección térmica se desprendieron del vehículo. Una de las alas de control delanteras desapareció por completo, mientras que la otra fue encontrada gravemente dañada.

Planes futuros y operación de rescate

A pesar de estos graves daños, el hecho de que Ship 40 permaneciera a flote proporciona datos prácticos inestimables para la industria espacial. Los ingenieros lograron evitar que la nave se hundiera y remolcarla con éxito hasta la isla Christmas, perteneciente a Australia.

Este caso excepcional permitirá a los especialistas de SpaceX analizar en la práctica cómo un vuelo espacial real y una larga permanencia en el océano afectan al aislamiento térmico y a la estructura general de la nave.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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