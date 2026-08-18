Roberto Carlos, de 53 años, anuncia por sorpresa que se ha casado

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Roberto Carlos, de 53 años, anuncia por sorpresa que se ha casado

La leyenda del fútbol brasileño, « Real Madrid» y exestrella de la selección brasileña Roberto Carlos se ha casado con Suhayla Ettahiri, una empresaria española del fútbol de origen marroquí. Aunque el matrimonio de la pareja ya se había conocido anteriormente, la difusión de nuevas fotografías de la ceremonia volvió a situarlos en el centro de la atención pública.

Las fotografías de la pareja se hicieron públicas de forma masiva el 17 de agosto. Esto llevó a algunos usuarios de las redes sociales a concluir que Roberto Carlos se había casado recientemente.

En realidad, la información sobre su matrimonio había circulado mucho antes, en enero. En ese momento, el programa « Fiesta » de la cadena española Telecinco informó de que la pareja se había casado en una ceremonia privada. Más tarde, el 25 de julio, se celebró otra boda más modesta con la presencia de familiares y amigos cercanos.

Así, la nueva difusión en agosto de las fotografías tomadas en la boda de julio dio la impresión de que el matrimonio se había celebrado recientemente. Sin embargo, según varias fuentes, Roberto Carlos y Suhayla Ettahiri mantienen una relación desde hace varios años, y su vínculo matrimonial ya se había hecho público anteriormente.

Ettahiri no solo es la esposa de Roberto Carlos, sino también una profesional con actividad en el mundo del fútbol. En España trabaja como agente de futbolistas con licencia de la FIFA, gestiona la carrera profesional de los deportistas, defiende sus intereses y participa en proyectos relacionados con el fútbol.

Suhayla Ettahiri también ha destacado por trabajar en el negocio del fútbol con nombres reconocidos internacionalmente. Según las fuentes, participó en la gestión de las carreras de jugadores y exjugadores como Luka Modrić, Nani, Lúcio, Marco Materazzi y John Terry.

La relación entre Roberto Carlos y Ettahiri comenzó en el marco de una colaboración profesional. Posteriormente, su cercanía se convirtió en una relación personal. La pareja colabora no solo en su vida privada, sino también en el negocio deportivo. Juntos desarrollan proyectos vinculados a empresas especializadas en la gestión de carreras de deportistas en Brasil y Europa.

Roberto Carlos ya había presentado públicamente a Suhayla como su esposa y la había descrito como una empresaria de éxito y una persona que ha llevado mucha felicidad a su vida. Suhayla, por su parte, explicó que su relación comenzó en un entorno profesional.

De este modo, la nueva difusión de las fotografías de la boda volvió a aumentar el interés por la vida privada del famoso futbolista. Roberto Carlos también ha abierto una nueva etapa en su vida después de su brillante carrera sobre el terreno de juego.

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Aziza Shukhratova
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