Arsenal y Viktor Gyokeres: Stefan Schwarz habla sobre el futuro del delantero sueco

Después de que el Arsenal de Londres conquistara el tan esperado título de la Premier League, no cesan los debates en torno al delantero principal del equipo, Viktor Gyokeres. El forward sueco, fichado del Sporting por 66 millones de libras esterlinas en el verano de 2025, contribuyó dignamente a los éxitos del equipo en su temporada de debut, aunque los expertos expresan opiniones diversas sobre su estilo de juego. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Stefan Schwarz, excentrocampista del Arsenal y de la selección de Suecia, compartió reflexiones interesantes sobre su compatriota en una entrevista con GOAL. Según él, Viktor Gyokeres puede que no sea un delantero técnicamente muy refinado o "clásico", pero su fuerza física y combatividad son factores cruciales para el equipo de Mikel Arteta. Schwarz cree que el delantero alcanzará su máximo nivel deportivo para la temporada 2026-27.

Ventaja física y estilo de juego

Stefan Schwarz considera que Viktor Gyokeres es un futbolista con un estilo único. Al compararlo con Brian Brobbey en el Sunderland, elogió su capacidad para presionar constantemente a los defensores rivales. "No huye de los choques con el rival, al contrario, le gusta sentirlos y desgastarlos mediante la presión física. Este tipo de 'número 9' es muy raro en el fútbol moderno", afirma el exfutbolista.

Cabe destacar que Viktor Gyokeres logró marcar un total de 21 goles en todas las competiciones durante su primera temporada en el Arsenal. Esta cifra jugó un papel decisivo para que el equipo se coronara campeón de Inglaterra tras 22 años de sequía y llegara a la final de la Champions League. Cabe recordar que en aquella final, los londinenses perdieron la oportunidad ante el Paris Saint-Germain.

Competencia y rumores de transferencias

A pesar de los éxitos, la directiva del Arsenal tiene la intención de reforzar aún más su línea de ataque. Según los últimos informes, los "Gunners" podrían unirse a la lucha junto al Atlético Madrid y el FC Barcelona por Julian Alvarez, exestrella del Manchester City. Esto significaría un desafío serio para Viktor Gyokeres para mantener su lugar en el once titular.

No obstante, Stefan Schwarz confía en el potencial del delantero sueco. En su opinión, incluso si llegan candidatos como Julian Alvarez, Viktor Gyokeres seguirá siendo útil para el equipo gracias a sus cualidades singulares. Los aficionados del Arsenal esperan que alcance el nivel de goleadores legendarios como Ian Wright, Thierry Henry o Robin van Persie.

A sus 28 años, Viktor Gyokeres conoce bien el fútbol inglés. En su momento jugó en clubes como Brighton, Swansea y Coventry. Para el delantero que anotó 97 goles en 102 partidos con el Sporting, el Arsenal representa la cima de su carrera. Las próximas temporadas mostrarán qué huella dejará en la historia del club londinense.