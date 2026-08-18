Harry Kane habla de sus opciones de ganar el Balón de Oro 2026

El delantero del Bayern Munich, Harry Kane, compartió su opinión sobre sus opciones de ganar el Balón de Oro 2026 tras firmar una temporada récord en Alemania. El capitán de la selección de Inglaterra considera que hizo todo lo posible para aspirar al premio individual más prestigioso del fútbol mundial la pasada temporada. Goal.com informa de ello.

Según Goal.com, el delantero de 33 años consolidó aún más su estatus de goleador prolífico durante su etapa en Alemania. En la última temporada de la Bundesliga, marcó 36 goles y dio 5 asistencias en solo 31 partidos. En total, Kane anotó 61 goles en 51 encuentros con el Bayern en todas las competiciones la pasada temporada.

Temporadas con títulos y un récord con la selección

Después de pasar un largo periodo sin títulos, el delantero puso fin a esa mala racha al conquistar la liga alemana con el Bayern. Posteriormente, el club ganó otra Bundesliga, además de la DFB-Pokal y la Supercopa de Alemania. Aunque la selección inglesa no logró conquistar el Mundial, su capitán marcó 6 goles, superó el récord de Gary Lineker y se convirtió en el máximo goleador inglés en la historia de los torneos internacionales.

Al hablar de sus opciones de ganar el Balón de Oro, Kane destacó que el resultado no dependía de él, aunque afirmó que había mostrado un rendimiento constante y de alto nivel. El delantero reconoció la importancia del premio, pero evitó hacer predicciones concretas sobre el futuro.

«El Balón de Oro no está en mis manos. Hice todo lo que pude con mi rendimiento. Ahora todo depende del proceso de votación, de otras personas y de los medios de comunicación. Son aspectos que escapan a mi control. Veremos qué ocurre», recoge el medio citando a Kane.

La opinión de Lothar Matthäus y la principal competencia

La leyenda del fútbol alemán Lothar Matthäus respaldó abiertamente a Harry Kane y afirmó que el delantero del Bayern merecía más el Balón de Oro este año que cualquier otro candidato. El técnico de 65 años elogió la regularidad de Kane, que no sufrió ningún bajón significativo durante la temporada.

«En mi opinión, Harry Kane es el principal candidato al Balón de Oro. No me fijo en un solo partido o en un único Mundial, sino en el rendimiento de todo el año. Hay jugadores que ganaron la liga española con el Barcelona y después fueron campeones del mundo con España, pero ¿hubo alguno que destacara claramente por encima de los demás? Si hablamos del caso de Lamine Yamal, respondería que no», declaró Matthäus.