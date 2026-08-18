El Milan rechaza el fichaje de Ruben Loftus-Cheek

De vuelta en la Premier League, el Coventry City no solo fracasó en su intento de fichar al centrocampista Ruben Loftus-Cheek, sino que también se topó con la oposición de un gigante italiano. Según Tuttosport, el Milan rechazó rotundamente la oferta oficial de 10 millones de euros enviada por el club inglés por el experimentado futbolista. El nuevo entrenador del equipo desempeñó un papel decisivo en el fracaso de la operación. Sobre este asunto, Goal.com informa .

La directiva del Coventry City había señalado al inglés de 30 años como uno de sus principales objetivos para reforzar la plantilla de cara a la próxima temporada de la Premier League. Sin embargo, la directiva del Milan rechazó la propuesta de inmediato y con firmeza, dejando claro que no tenía intención de dejar marchar al exjugador estrella del Chelsea. La dirección y el cuerpo técnico del club italiano valoran mucho su papel en el proyecto del equipo.

La decisión de Ruben Amorim y sus planes tácticos

Según Goal.com, el nuevo entrenador del Milan, Ruben Amorim , intervino personalmente para impedir el regreso de Ruben Loftus-Cheek a Inglaterra. El técnico portugués considera al centrocampista de 30 años una de las figuras principales de la temporada 2026-27. Amorim valora su versatilidad táctica sobre el terreno de juego y sus cualidades particulares.

En especial, su capacidad para moverse con eficacia entre líneas en el sistema de juego favorito del entrenador convierte a Ruben Loftus-Cheek en una pieza indispensable del proyecto del equipo. Por ello, el club de San Siro descartó por completo la posibilidad de vender al futbolista durante el mercado de verano y decidió mantenerlo en sus filas.

El plan de Frank Lampard no se cumple

Este fichaje rechazado también impidió el esperado reencuentro entre el entrenador del Coventry City, Frank Lampard, y Ruben Loftus-Cheek. Ambos habían trabajado juntos anteriormente en el Chelsea, y Lampard quería llevar a su antiguo pupilo a las West Midlands. Sin embargo, el deseo del club de la Premier League no se cumplió.

Como resultado, Ruben Loftus-Cheek continuará disputando su cuarta temporada consecutiva en el campeonato italiano. Cabe recordar que el centrocampista dejó el Chelsea para fichar por el Milan en el verano de 2023, por 19 millones de euros. Desde sus primeros pasos en la Serie A, se ha mostrado como un jugador físicamente dominante y fiable en el centro del mediocampo de los Rossoneri.