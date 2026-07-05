Jurgen Klopp nombrado seleccionador de la selección de Alemania

Uno de los especialistas más prestigiosos del fútbol mundial, Jurgen Klopp, regresa a los banquillos tras una larga pausa. El exentrenador del Liverpool ha aceptado oficialmente dirigir a la selección de Alemania. El reconocido insider Fabrizio Romano lo anunció con su frase emblemática « Here we go! ». Este nombramiento marca el inicio de una nueva era en el fútbol alemán. Goal.com informa de esto.

La llegada de Klopp a la selección está vinculada a la dimisión de Julian Nagelsmann. La selección de Alemania se encontraba en una profunda crisis tras un fracaso en la Copa del Mundo de 2026. La Mannschaft fue eliminada prematuramente del torneo tras perder contra Paraguay en la tanda de penales en los 1/16 de final. Fue la primera derrota de la historia del fútbol alemán en una tanda de penales, lo que supuso la sentencia para Nagelsmann.

Según Goal.com, Jurgen Klopp trabaja actualmente como director de fútbol global dentro del sistema del grupo Red Bull. Sin embargo, la oferta de la selección de su país le ha impulsado a regresar al borde del terreno. En una entrevista concedida a Magenta TV, Klopp confirmó que se estaban llevando a cabo negociaciones y reconoció que el proceso se había desarrollado muy rápidamente.

Las nuevas atribuciones de Klopp y sus planes revolucionarios

La Federación Alemana de Fútbol (DFB) ve en Klopp no solo a un seleccionador, sino a un líder capaz de reformar todo el sistema. Según la información, se le han concedido amplias atribuciones para cambiar por completo el estilo de juego de la selección y reestructurar el sistema de cantera. Klopp tiene ahora como objetivo implantar su famosa filosofía del « gegenpressing » a nivel de la selección nacional.

Se espera que Pep Lijnders, su colaborador de larga data, asista a Klopp en su nuevo cargo. Lijnders finalizó recientemente su etapa en el sistema del Manchester City y es actualmente agente libre. La reunificación de este tándem despierta grandes esperanzas entre los aficionados alemanes, ya que juntos conquistaron numerosos títulos con el Liverpool.

Actualmente se están llevando a cabo negociaciones finales entre Klopp y el director de Red Bull, Oliver Mintzlaff, para rescindir el contrato vigente. Klopp trabajó durante 19 meses en esta empresa y desea marcharse de manera elegante. « Respeto los contratos, pero trabajar con la DFB es un gran honor para mí. Espero que se tome una decisión beneficiosa para todas las partes », subrayó el entrenador.

Este nombramiento reviste una importancia capital para el fútbol alemán. En los últimos años, el equipo, en fracaso en los grandes torneos, necesitaba un entrenador carismático y con mentalidad ganadora como Klopp. Ahora, los ojos de todo el mundo estarán puestos en los resultados que Klopp pueda lograr al frente de la selección nacional.