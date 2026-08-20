Una mujer muere en el ataque de un puma: primera tragedia desde 1999

En el estado estadounidense de Colorado, una mujer que paseaba por la naturaleza murió tras el raro ataque de un puma. Esta tragedia está siendo considerada uno de los incidentes más graves registrados en el estado en las últimas décadas.

El incidente ocurrió en el sendero de Krozer-Mauntin, en el condado de Larimer. El día de Año Nuevo, alrededor de las 12:15, unos excursionistas vieron a una persona inmóvil en el suelo y a un puma cerca de ella.

Los testigos se acercaron al animal e intentaron ahuyentarlo lanzándole piedras. Después, el depredador abandonó la zona. Uno de ellos era médico y examinó a la víctima, pero no pudo detectar su pulso.

Después llegaron al lugar agentes de Parques y Vida Silvestre de Colorado, policías, guardabosques y bomberos voluntarios. Un biólogo estatal que sobrevolaba la zona en helicóptero también participó en las labores de búsqueda.

Los especialistas también utilizaron perros especialmente entrenados para localizar pumas. Finalmente, encontraron y abatieron a dos pumas que podrían estar relacionados con el ataque.

Las autoridades de vida silvestre informaron que uno de los animales huyó después de recibir disparos en el lugar del incidente, pero más tarde fue localizado y abatido. El segundo puma fue detectado en una zona cercana al lugar de los hechos.

Según las normas, los animales salvajes sospechosos de haber atacado a una persona son abatidos para garantizar la seguridad de la población. Sin embargo, los especialistas no descartan que solo uno de los dos pumas participara en el ataque.