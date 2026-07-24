El Inter intensifica las negociaciones por el traspaso de Cristian Romero

El actual campeón de Italia, el Inter, ha dado un paso firme para reforzar su línea defensiva. El club milanés de los Nerazzurri ha entrado en la fase decisiva de las negociaciones por el traspaso del defensa del Tottenham, Cristian Romero. Se espera que este acuerdo se convierta en la mayor inversión del club en este mercado de fichajes de verano. Así lo informa Goal.com informa .

Según el portal Goal.com, el agente del futbolista argentino, Ciro Palermo, se encuentra actualmente en Milán. El hecho de que este suceso coincida con el regreso del director deportivo del Inter, Piero Ausilio, a la ciudad, es una señal de que las conversaciones se han acelerado. Está previsto que las partes se reúnan en las próximas horas para discutir los detalles financieros del traspaso.

Valor del traspaso y condiciones financieras

Sin embargo, llegar a un acuerdo no será sencillo. El Tottenham exige al menos 50 millones de euros por su capitán. El Inter intenta rebajar este precio aprovechando el deseo del jugador de regresar a Italia. Como dato, Cristian Romero firmó el año pasado un contrato importante con el club londinense hasta 2029, con un salario anual de 12 millones de euros.

Para la directiva del Inter, este fichaje es actualmente una prioridad. Tras la salida de defensas experimentados como Francesco Acerbi, Matteo Darmian y Stefan de Vrij, han surgido vacíos en el centro de la defensa bajo el mando del nuevo entrenador Cristian Chivu. Por ello, los milaneses han pausado otras opciones para centrarse exclusivamente en Romero.

Regreso a Italia y situación en el Tottenham

La Serie A italiana no es desconocida para Cristian Romero. Ya demostró su valía jugando para el Genoa y el Atalanta entre 2018 y 2021. Para el defensa campeón del mundo con Argentina, unirse al club milanés podría suponer un nuevo y gran paso en su carrera.

Se comenta que en el nuevo proyecto del Tottenham no hay lugar para Romero. El cuerpo técnico encabezado por Roberto De Zerbi ha decidido renovar profundamente la plantilla. Además, la relación del jugador con la directiva del club se ha enfriado. Se dice que el motivo fue el viaje de Romero a Argentina para tratar una lesión en el pie la temporada pasada, en un momento en que el equipo luchaba por la permanencia en la liga.

Por ahora, el diálogo entre los clubes continúa. Si el Inter acepta pagar la cifra solicitada o llega a un acuerdo con el Tottenham, uno de los fichajes más sonados de la Serie A podría concretarse en los próximos días.