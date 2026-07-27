Presentación de la caja de PC Havn BF360 Flow

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Presentación de la caja de PC Havn BF360 Flow

Un nuevo dispositivo que combina un diseño único y un alto rendimiento ha aparecido en el mercado de hardware informático. Según ixbt.com, la empresa Havn, en colaboración con Sama, ha presentado el nuevo chasis Havn BF360 Flow. Esta caja está diseñada para usuarios que planean ensamblar PC gaming potentes y estaciones de trabajo, destacando por sus modernas capacidades de refrigeración. Así lo informa Ixbt.com informa .

Características de diseño y aspecto exterior

La nueva caja está disponible en versiones blanca y negra, con un precio aproximado de 1499 yuanes (220 USD). Sus dimensiones son de 515 x 254 x 522,6 mm y es totalmente compatible con placas base en formato ATX. El panel frontal cuenta con una textura única que recuerda a una pizarra de cinco capas, aportando un gran atractivo estético.

Para mayor comodidad del usuario, el panel frontal incluye interfaces modernas, como un puerto USB-C 3.2 Gen 2 y dos puertos USB-A 3.2 Gen 1. Esto facilita enormemente la conexión de periféricos externos y unidades de almacenamiento rápido.

Sistema de refrigeración y amplias posibilidades

El modelo Havn BF360 Flow está especialmente adaptado para configuraciones de alto rendimiento. En su configuración estándar, los usuarios ya disponen de dos grandes ventiladores de 180 mm y uno de 140 mm. En total, es posible instalar hasta cuatro ventiladores de 180 mm o siete de 120 mm dentro de la caja.

Asimismo, para quienes prefieren sistemas de refrigeración líquida, se ha previsto la compatibilidad con radiadores de 360 mm. Esto previene el sobrecalentamiento y garantiza un funcionamiento estable incluso bajo las cargas más pesadas.

Amplio espacio para componentes de hardware

Teniendo en cuenta el mayor tamaño de las tarjetas gráficas y los disipadores de CPU modernos, los fabricantes han dejado suficiente espacio libre en el interior de la caja. Por lo tanto, es posible instalar sin problemas las tarjetas gráficas más grandes con una longitud de hasta 410 mm.

Además, la altura máxima del disipador de CPU es de 195 mm y la de la fuente de alimentación de 200 mm. Estas características hacen que la caja Havn BF360 Flow sea una opción ideal para equiparla con componentes de PC de última generación.

HavnCaja PCTorre PCTecnologíasSistema de refrigeración
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Abror Shuhratov
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