Ángel Di María quiere que Lionel Messi continúe su carrera

El legendario jugador de la selección argentina Ángel Di María enfatizó que el capitán Lionel Messi debe continuar su carrera internacional todo el tiempo que él mismo lo desee. Según Goal.com, el experimentado extremo expresó su firme convicción de que el delantero de 39 años sigue en su mejor forma deportiva y puede aportar al combinado de la Albiceleste durante muchos años más. Así lo informa Goal.com informa .

Tras el partido de Rosario Central contra Belgrano, el exdelantero del Real Madrid y del PSG dedicó cálidas palabras a su compañero de tantos años y amigo. Según sus palabras, el ganador de ocho Balones de Oro decide su propio destino en el campo y sus capacidades son ilimitadas.

El futuro de Lionel Messi y su lugar en la selección nacional

Di María destacó que Lionel Messi, incluso a los 39 años, ha demostrado ser uno de los mejores futbolistas del mundo y mantendrá su estatus en la historia. "Leo debe seguir jugando tanto tiempo como quiera. Pienso que puede rendir a un alto nivel durante muchos años más. No tiene límites", declaró Ángel Di María a la prensa.

Sin embargo, estas declaraciones llegan en un momento crucial para el combinado nacional. Anteriormente, Leandro Paredes había señalado que Messi visualiza la final del Mundial 2026 como su último partido en el escenario internacional.

Lionel Scaloni y el futuro de la nueva generación

Más allá del futuro de Lionel Messi, Ángel Di María también hizo hincapié en la importancia de que el director técnico Lionel Scaloni continúe su ciclo al frente de la selección. Bajo la dirección de Scaloni, la selección argentina vivió una época dorada al conquistar cuatro títulos importantes, incluyendo la Copa del Mundo, dos Copas América y la Finalissima.

Di María recalcó que el estratega es el principal pilar para la nueva generación de futbolistas que se integra a la selección. "Scaloni es el líder del equipo, espero que se quede por el bien de todos. Está moldeando muy bien a la nueva generación de jóvenes jugadores que está surgiendo", añadió.

Asimismo, el jugador reconoció que las victorias de los últimos años le han dado la mayor alegría al país y que el equipo ya se ha ganado un lugar entre las leyendas del fútbol.