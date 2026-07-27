Kylian Mbappe envía una carta tras el fracaso en la Copa del Mundo

Una semana después de finalizar el Mundial en Norteamérica, el capitán de la selección de Francia, Kylian Mbappe, se dirigió a los aficionados del país. En una emotiva carta abierta, el delantero del Real Madrid expresó su agradecimiento por la participación del equipo en el torneo y por el apoyo de la afición, informa Goal.com informa .

Según Goal.com, la selección de Francia había perdido ante Inglaterra en el partido por el tercer puesto de la Copa del Mundo 2026, terminando así la competición en el cuarto lugar. Tras esto, el capitán del equipo se dirigió a los aficionados el lunes a través de la prensa regional, sin ocultar su profundo pesar.

Mbappe escribió en su carta: « No pudimos ganar el trofeo colectivo. Es doloroso y seguirá siéndolo durante un tiempo ». Asimismo, expresó su agradecimiento a los millones de compatriotas que, a pesar de la diferencia horaria, apoyaron al equipo toda la noche en sus casas, bares o estadios.

Éxito individual y lamento colectivo

En este Mundial, Kylian Mbappe marcó 10 goles y se alzó con el título de máximo goleador del torneo. Sin embargo, la derrota en semifinales ante España, la futura campeona, y el hecho de no haber conquistado el trofeo principal restaron un poco de valor a este logro personal para el delantero estrella.

« Acepto el título de máximo goleador con orgullo, pero habría sido maravilloso tener también la Copa. Probablemente debimos ofrecerles un final mejor », añadió el capitán de la selección francesa.

Al mismo tiempo, Mbappe no se olvidó de sus compañeros. Según sus palabras, no habría sido posible marcar tantos goles sin los esfuerzos de sus socios en el campo, sus pases y su espíritu de equipo.

Habiendo participado en tres Copas del Mundo en su carrera, ganado una de ellas y esta vez liderando al equipo en el campo como capitán, este torneo se convirtió en una dura prueba y un recuerdo inolvidable para Kylian Mbappe.