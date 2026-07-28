Se muestra confianza en el éxito de Yan Diomande en el Real Madrid

El director general del Leganés, Martin Ortega, ha reaccionado a las informaciones sobre el futuro del joven y talentoso extremo de 19 años, Yan Diomande, y su posible fichaje por el Real Madrid. Ante los rumores de un traspaso al club blanco por 120 millones de euros, el dirigente destacó que el jugador tiene la capacidad suficiente para triunfar en un equipo de este nivel. Según Goal.com, el marfileño ya ha llamado la atención de los gigantes europeos gracias a su talento único y su estabilidad psicológica. informa Goal.com.

Se sabe que el Leganés siguió de cerca el talento de Yan Diomande en Costa de Marfil cuando apenas tenía 15 años, incorporándolo a sus filas al alcanzar la mayoría de edad. Tan pronto como el jugador pasó al primer equipo, el cuerpo técnico y sus compañeros quedaron impresionados por sus altas cualidades. El club intentó aumentar su cláusula de rescisión de 20 millones a 30 millones de euros, pero el RB Leipzig se movió con rapidez y fichó al joven talento el 15 de julio de 2025.

Talento y comparaciones

Interviniendo en el programa El Programa de Ortegawith Fran Gonzalez, Martin Ortega recordó que el jugador dejó a todos boquiabiertos desde su primer día de entrenamiento. Según él, el técnico Borja Jimenez decidió no volver a bajarlo al filial tras una actuación estelar y un gran gol en la sesión de entrenamiento. El dirigente del Leganés comparó la habilidad de Yan Diomande para regatear defensas con la de Lamine Yamal, y su manejo excelente de ambas piernas con el de Ousmane Dembele, aunque recalcó que no se trataba de comparaciones directas.

En el contexto de una valoración de traspaso de 120 millones de euros vinculada al Real Madrid y un futuro movimiento potencial, se espera que el Leganés también obtenga un gran beneficio financiero a través de un porcentaje en una futura venta. Esto demuestra la importancia de los resultados financieros que el descubrimiento y desarrollo de jóvenes talentos puede aportar incluso a los clubes pequeños.

Carácter profesional y perspectivas de futuro

Ortega señaló como principal virtud del jugador su voluntad de hierro y su fuerte confianza en sí mismo. Recordó que cuando Yan Diomande debutó en el estadio Santiago Bernabeu con apenas 18 años, sus piernas no temblaron y disputó el encuentro con total tranquilidad.

En opinión del experto, es precisamente esta estabilidad mental y la capacidad de trabajar duro sin sobrevalorarse lo que ayudará al jugador a destacar en uno de los equipos más prestigiosos del mundo. Aunque el traspaso aún no se ha hecho oficial, estas valoraciones tan positivas y la confianza en el mundo del fútbol auguran una carrera brillante para Yan Diomande.