Nuevo problema de seguridad detectado en los aviones Boeing 737 MAX

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Nuevo problema de seguridad detectado en los aviones Boeing 737 MAX

La Administración Federal de Aviación de EE. UU. (FAA) se está preparando para emitir una nueva directiva de aeronavegabilidad para ciertos aviones de la familia Boeing 737 MAX. Según ixbt.com, esto se debe a errores cometidos en la instalación de los asientos de pasajeros, lo cual podría representar un riesgo grave en caso de turbulencia severa. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según los datos del regulador, se espera que el problema afecte a las aeronaves Boeing 737-8, 737-9 y 737-8200. Durante las inspecciones, se descubrió que los anclajes de los rieles de algunos asientos se instalaron en contravención de los requisitos. En particular, se reveló que en algunos casos el elemento conector trasero no estaba completamente fijado al riel guía.

Requisitos de seguridad y posibles consecuencias

Los expertos advierten que si los asientos están mal asegurados, pueden desplazarse de su lugar o salirse de los rieles durante turbulencias severas, sobrecargas o aterrizajes de emergencia en vuelo. Es muy probable que tal fallo provoque lesiones a los pasajeros y miembros de la tripulación.

Asimismo, el desplazamiento de los asientos plantea el riesgo de bloquear los pasillos de evacuación. El regulador se toma la situación muy en serio, ya que esto puede dificultar la salida rápida del avión en situaciones de emergencia y poner en peligro vidas humanas.

Alcance y situación a escala internacional

Según las evaluaciones iniciales de la FAA, los nuevos requisitos podrían afectar a 453 aeronaves registradas en EE. UU. Sin embargo, fuentes de la industria señalan que actualmente se operan alrededor de 2300 aviones de esta familia en todo el mundo, de los cuales 823 se encuentran precisamente en Estados Unidos.

Cabe recordar que en los últimos años la compañía Boeing ha sido objeto de duras críticas en repetidas ocasiones respecto a la seguridad de sus aeronaves. La introducción de esta nueva directiva exigirá a las aerolíneas volver a inspeccionar los asientos y realizar las correcciones necesarias, lo que a su vez podría afectar en cierta medida los horarios de los vuelos.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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