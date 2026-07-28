Fichaje de Joshua Zirkzee: empieza la lucha por el delantero

El delantero del Manchester United Joshua Zirkzee podría continuar su carrera en otro equipo. Según la información difundida por The Athletic, varios clubes europeos, incluidos equipos de Italia e Inglaterra, muestran un gran interés por el jugador neerlandés. Al tener dificultades para hacerse un hueco en el once titular en Old Trafford, se considera muy probable que el delantero abandone el club próximamente. Así lo informa Goal.com informa .

Zirkzee se incorporó al Manchester United en 2024 procedente del Bolonia por 36,5 millones de libras esterlinas. Sin embargo, tuvo dificultades para adaptarse a las exigencias físicas de la Premier League. Durante las últimas dos temporadas, el jugador disputó 56 partidos de liga, siendo titular en solo 19 de ellos, y anotó apenas 5 goles en el campeonato inglés.

Mercado de fichajes y aspirantes

En la actualidad, el destino del jugador podría dar un giro interesante. Según la fuente, dos clubes anónimos de la Premier League y el Ajax de los Países Bajos se interesaron por la situación de Zirkzee. Sin embargo, tras las llegadas de Marcos Leonardo y Tolu Arokodare, no se espera que el club de Ámsterdam continúe con este fichaje.

Al mismo tiempo, la Juventus de Turín trabaja activamente para fichar al jugador. El conjunto turinés valora la opción de una cesión de Zirkzee con el fin de reforzar la delantera bajo las órdenes del entrenador Luciano Spalletti. La directiva del club, incluido el director deportivo Ricky Massara, confía en que la calidad técnica del neerlandés complemente a la perfección la velocidad del delantero del Paris Saint-Germain Randal Kolo Muani.

Planes de futuro

Medios de comunicación italianos informan que Zirkzee ve con buenos ojos su regreso a la Serie A. La gran actividad de la Juventus también está relacionada con la lesión del joven delantero italiano Jeff Ekhator. A pesar de esto, Zirkzee demostró recientemente su gran nivel al marcar un golazo en un partido amistoso contra el Rosenborg.

El entrenador del Manchester United, Michael Carrick, planea luchar por el título de la Premier League en la temporada 2026-2027. Por esta razón, la directiva del club analiza minuciosamente a los jugadores de la línea ofensiva. La venta de Zirkzee podría proporcionar al club el espacio necesario para llevar a cabo nuevos planes de fichajes.