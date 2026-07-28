Fichaje de Joshua Zirkzee: empieza la lucha por el delantero

·37·Deportes
Fichaje de Joshua Zirkzee: empieza la lucha por el delantero

El delantero del Manchester United Joshua Zirkzee podría continuar su carrera en otro equipo. Según la información difundida por The Athletic, varios clubes europeos, incluidos equipos de Italia e Inglaterra, muestran un gran interés por el jugador neerlandés. Al tener dificultades para hacerse un hueco en el once titular en Old Trafford, se considera muy probable que el delantero abandone el club próximamente. Así lo informa Goal.com informa .

Zirkzee se incorporó al Manchester United en 2024 procedente del Bolonia por 36,5 millones de libras esterlinas. Sin embargo, tuvo dificultades para adaptarse a las exigencias físicas de la Premier League. Durante las últimas dos temporadas, el jugador disputó 56 partidos de liga, siendo titular en solo 19 de ellos, y anotó apenas 5 goles en el campeonato inglés.

Mercado de fichajes y aspirantes

En la actualidad, el destino del jugador podría dar un giro interesante. Según la fuente, dos clubes anónimos de la Premier League y el Ajax de los Países Bajos se interesaron por la situación de Zirkzee. Sin embargo, tras las llegadas de Marcos Leonardo y Tolu Arokodare, no se espera que el club de Ámsterdam continúe con este fichaje.

Al mismo tiempo, la Juventus de Turín trabaja activamente para fichar al jugador. El conjunto turinés valora la opción de una cesión de Zirkzee con el fin de reforzar la delantera bajo las órdenes del entrenador Luciano Spalletti. La directiva del club, incluido el director deportivo Ricky Massara, confía en que la calidad técnica del neerlandés complemente a la perfección la velocidad del delantero del Paris Saint-Germain Randal Kolo Muani.

Planes de futuro

Medios de comunicación italianos informan que Zirkzee ve con buenos ojos su regreso a la Serie A. La gran actividad de la Juventus también está relacionada con la lesión del joven delantero italiano Jeff Ekhator. A pesar de esto, Zirkzee demostró recientemente su gran nivel al marcar un golazo en un partido amistoso contra el Rosenborg.

El entrenador del Manchester United, Michael Carrick, planea luchar por el título de la Premier League en la temporada 2026-2027. Por esta razón, la directiva del club analiza minuciosamente a los jugadores de la línea ofensiva. La venta de Zirkzee podría proporcionar al club el espacio necesario para llevar a cabo nuevos planes de fichajes.

Joshua ZirkzeeManchester UnitedJuventusFichajePremier League
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Superliga: ¡Empate disputado en el derbi del valle y victoria clave en Urgench!Superliga: ¡Empate disputado en el derbi del valle y victoria clave en Urgench!Hoy, 22:21Jornada 14 de Superliga. Gol en el minuto 82: Nasaf se lleva la victoriaJornada 14 de Superliga. Gol en el minuto 82: Nasaf se lleva la victoriaHoy, 22:19Zinedine Zidane hace sus primeras declaraciones tras ser nombrado seleccionadorZinedine Zidane hace sus primeras declaraciones tras ser nombrado seleccionadorHoy, 22:07El Milan emprende su gira por Australia: cambios en la plantilla y plan de trabajoEl Milan emprende su gira por Australia: cambios en la plantilla y plan de trabajoHoy, 21:58¡Alemania quiere albergar la Copa del Mundo de 2038 o 2042!¡Alemania quiere albergar la Copa del Mundo de 2038 o 2042!Hoy, 21:40Revelado el salario de Vozinha, héroe del Mundial 2026, en Colo-ColoRevelado el salario de Vozinha, héroe del Mundial 2026, en Colo-ColoHoy, 21:32
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Fabio Cannavaro: "Esta historia no ha terminado, solo tengo un arrepentimiento"
Fabio Cannavaro: "Esta historia no ha terminado, solo tengo un arrepentimiento"
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Un defensa uzbeko rumbo a la Bundesliga: Se revela el precio del traspaso
Un defensa uzbeko rumbo a la Bundesliga: Se revela el precio del traspaso
El capitán del Congo revela cómo encontró los puntos débiles de Uzbekistán
El capitán del Congo revela cómo encontró los puntos débiles de Uzbekistán